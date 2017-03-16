Не автопарк, а автохлам

Дальневосточники владеют самыми старыми автомобилями в России

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование возраста российского автопарка легковых автомобилей. В десятку субъектов с самыми возрастными автомобилями вошли семь регионов Дальнего Востока.

Так, самые старые легковушки ездят по Камчатке – их средний возраст составляет 21,6 года. В стране этот показатель равен 12,9 года.

Также в десятку вошли Приморский край (20,5 года), Еврейская АО (20,3 года), Сахалинская область (19,6 года), Магаданская область (19,3 года), Амурская область (18,6 года), Якутия (17,6 года).

Высокий возраст автопарка на Дальнем Востоке обусловлен массовым завозом подержанных автомобилей из Японии в предыдущие годы.

Самые молодые авто в Татарстане – им в среднем по 9,6 года. Только в этом субъекте Российской Федерации этот показатель оказался ниже отметки в 10 лет. Год назад таких регионов было три.