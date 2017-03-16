Не автопарк, а автохлам

С начала реализации закона (с 1 июня 2016 года) на получение бесплатного гектара в Приморье подано уже почти 27 тысяч заявлений, заключено 1,3 тысячи договоров с гражданами, еще 1,6 тысячи договоров – в стадии формирования.
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