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Дачные маршруты стартуют с выходных

Движение автобусов к дачным и садоводческим участкам приморцев планируется возобновить уже в эти выходные, с 25 марта.

Как сообщили в пресс-службе края, намечено открытие движения автобусов по маршрутам с площадей Луговой, Окатовой и Семеновской, а также с бухты Тихой до 10-го километра.

Начиная уже с этой субботы запускают маршрут № 104 «Владивосток (бухта Тихая) – 10-й километр – Владивосток (бухта Тихая)». Рейс будет выполнен 25 и 26 марта, 1 и 2 апреля, а с 8 апреля станет ежедневным.

Отправление с остановки «Бухта Тихая» – 7.25, 13.40, с остановки «10-й километр» – 9.55, 16.30.

Также 25 и 26 марта, 1 и 2 апреля, а с 8 апреля ежедневно автобус будет ходить по маршруту № 105 «Владивосток (площадь Семеновская) – 10-й километр – Владивосток (площадь Семеновская)».

Отправление с остановки «Площадь Семеновская» – 6.10, 10.20, 14.50, с остановки «10-й километр» – 8.00, 12.40, 17.20. С 21 апреля с пятницы по воскресенье отправление с остановки «Площадь Семеновская» – 9.00, 13.20, 17.40, «10-й километр» – 11.20, 15.30, 19.40.

1 и 2 апреля, с 8 апреля ежедневно дачники смогут воспользоваться маршрутом № 103 «Владивосток (площадь Луговая) – 10-й километр – Владивосток (площадь Луговая)».

Отправление с остановки «Площадь Луговая» – 6.30, 11.15, 16.00, с остановки «10-й километр» – 8.30, 13.30, 18.20.

6, 7, 8, 9 мая, а с 13 мая ежедневно будет выполняться рейс по маршруту № 108 «Владивосток (площадь Окатовая) – 10-й километр – Владивосток (площадь Окатовая)».

Отправление с остановки «Площадь Окатовая» – 8.00, 15.00, с остановки «10-й километр» – 10.30, 17.50.

Перевозку пассажиров и багажа по вышеуказанным маршрутам осуществляет ООО «Автотранспортное предприятие «Дальавтотранс». Тел. 8(423)236-29-97.

Автор : Отдел новостей «В»

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