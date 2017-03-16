Учительский марафон

Всю неделю педагоги Владивостока выясняли, кто из них лучший

Выматывающей и вдохновляющей – да, вот так противоречиво – назвали прошедшую неделю участники и члены жюри городского конкурса «Учитель года».

И это определение совершенно справедливо: конкурс был серьезным, заставил участников проявить все свои лучшие качества, мобилизоваться, выложиться на все сто процентов. И от жюри, в которое вошли, к примеру, лауреат всероссийского конкурса «Директор года – 2016» Оксана Нанобашвили, представители управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, уважаемые в городе педагоги, тоже потребовались и внимание, и объективность…

– Конкурс, который выявит «Учителя года – 2017» во Владивостоке, позволит не только раскрыть творческие и профессиональные возможности наших учителей, но и обобщить и представить коллегам их опыт, показать, что эта профессия по-прежнему престижна и уважаема, что нам есть чем гордиться в этой области, – разъясняет цель Марина Фролова, начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.

Конкурс, средства на проведение которого были заложены в бюджет Владивостока, начался еще в феврале. Сначала прошел заочный этап – учителя, желающие испытать себя, принесли документы, а жюри их оценило и допустило к основному конкурсу 17 претендентов. Заметим, что поучаствовать в нем решились и опытные педагоги, и молодые учителя, причем самых разных предметов – от литературы и русского языка до ИЗО.

Свой среди чужих

Первым очным этапом – весьма непростым как для жюри, так и для участников – стали открытые уроки, которые все конкурсанты проводили на базе школы № 13. Разумеется, педагогам было нелегко: всего лишь за один урок предстояло не только раскрыть тему, показать все приемы, которыми они владеют (как технические, так и психологические), но и найти контакт с незнакомыми учениками, освоиться и провести урок так, как всегда, и даже лучше.

Жюри, в которое на этом этапе также вошли эксперты – учителя-методисты из разных школ города – на уроках оценивало и умение включить в процесс всевозможные технические новшества (от интерактивной доски до компьютера), и грамотность речи, и умение удивить и увлечь учеников… Впрочем, жюри тоже пришлось удивиться, и не раз! Например, когда учитель физической культуры и ОБЖ Валерий Думлер провел урок по гиревому спорту и 10-классники (про которых даже директор школы № 13 и подумать не могла, что они такие фанаты спорта) буквально не отпускали педагога после урока, задавая ему множество вопросов. Или когда Татьяна Камянская, учитель географии, показала такой суперкласс в обращении с интерактивной доской, что оставалось только ахать… Или когда Наталья Дацко, учитель обществознания, смогла за короткое время урока многогранно и со всех сторон рассмотреть тему «Конфликт», начав всего лишь с небольшой притчи… Инна Трегубова провела урок по анализу рассказа Бунина «Антоновские яблоки» так увлекательно, что не только 10-классникам, которые буквально заново открывали для себя бунинскую прозу, но и членам жюри захотелось перечитать рассказы этого замечательного писателя.

Открытые уроки, по словам представителей управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, сразу же примерно показали будущий расклад – кто продержится в лидерах, а кому еще нужно поднабраться опыта.

Мастер-классы, педсоветы, круглые столы…

Вторым этапом муниципального конкурса «Учитель года» стали творческие мастерские – учителя должны были презентовать свой педагогический опыт, рассказать, по какой системе они работают, каких достигли успехов, какие уникальные программы и приемы используют на своих уроках. После этого этапа жюри оставило 10 участников, и на следующий день они провели мастер-классы, где уже на практике показали, чем интересен, уникален, полезен их педагогический опыт. Свои умения педагоги демонстрировали на остальных участниках, так что за те несколько часов, что длились мастер-классы, конкурсанты освоили немало новых приемов и узнали кое-что интересное. К примеру, учитель географии Татьяна Камянская рассказала и показала, как на своих уроках использует методику скрайбинга (превращения идей в визуальные образы); учитель начальных классов Светлана Попеско провела мастер-класс по изготовлению поделок из соленого теста; ее коллега Виктория Зензина рассказала и показала, как ее ученики на уроках создают лэпбуки (интерактивные папки); учитель истории Александр Жигжитов продемонстрировал свою методику преподавания и оценивания знаний учащихся; учитель физкультуры и ОБЖ Валерий Думлер научил коллег надевать противогаз… Пожалуй, этот этап конкурса был самым ярким и запоминающимся, одновременно он открыл в конкурсантах настоящих мастеров своего дела. Надо было видеть, как Виктория Зензина, вместе с коллегами-конкурентами создавая лэпбук на тему «Крахмал», и опыт химический провела (взаимодействие крахмала и йода), и про ньютоновскую жидкость рассказала, и про то, для чего крахмал нужен в быту, где он содержится… Можно только позавидовать ее ученикам – они каждый день открывают столько нового!

После мастер-классов все конкурсанты, разбившись на две команды, приняли участие в импровизированных педсоветах (темы для подготовки были озвучены накануне) – они обсуждали вопросы «Роль моего предмета в будущей жизни ученика» и «Инновационная деятельность педагогов – миф или реальность?». Вела педсоветы председатель оргкомитета конкурса завуч гимназии № 1 Лариса Букина. Она задавала весьма провокационные вопросы, из которых, надо заметить, участники выбирались с достоинством.

– Очень интересные подобрались в этом году участники – думающие, творческие, – поделилась мнением Лариса Юрьевна. – Каждый из этапов конкурса давал им возможность не только показать свои сильные стороны как педагогам-практикам, но и раскрыться как личностям, продемонстрировать, насколько глубоко они понимают тенденции и проблемы современного образования, умеют находить решения.

В конце финального этапа были отсеяны еще четверо участников, и в суперфинал прошли шесть педагогов. В последний день конкурса они, разделившись на команды, должны были за час придумать и защитить образовательный проект, а затем приняли участие в круглом столе «Чего хотят родители и дети от школы» (накануне участникам было озвучено несколько тем, к которым нужно было подготовиться). Это была действительно очень откровенная и глубокая дискуссия, показавшая, что педагоги понимают все проблемы нынешней школы и стараются найти оптимальные выходы из них…

Суперфинал определил трех победителей «Учителя года – 2017» во Владивостоке, но их имена пока не разглашаются – самых лучших назовут и наградят 29 марта, во время проведения традиционного весеннего городского образовательного фестиваля. Впрочем, ценные призы получат все шестеро суперфиналистов. В принципе, победители городского конкурса могут представлять наш город на краевом подобном педагогическом состязании, которое состоится в середине апреля. Но решать каждый будет сам: есть у него такое желание или нет.

Тем более что победа в краевом конкурсе вовсе не означает, что триумфатор поедет в Москву на всероссийский этап – уже не первый год департамент образования просто не выделяет деньги на подобное мероприятие. И были даже примеры, когда краевой «Учитель года» летал в Москву на конкурс, взяв на это кредит…