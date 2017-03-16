Было время – и цены снижали

Я человек консервативных взглядов во всем. Даже в покупке хлеба – уже многие годы покупаю продукцию из ассортимента небольшой частной пекарни во Владивостоке.

Там и белый вкусен, всегда душистый, пышный, пропеченный, с хрустящей корочкой – так, как мне нравится. Не успевает зачерстветь – съедается. И темный хорош, пускаю его на сухари (этаким запасом служат, когда забываю купить).

500-граммовая буханка последние пару лет стоила стабильно около 20 рублей. Вполне себе демократичная цена. Особенно если сравнивать со стоимостью самого распространенного в регионе хлеба подольского, который выпекают разные производители. У крупных производителей 570-граммовая буханка в магазинах стоит порядка 30 рублей. А небольшие пекарни продают за те же деньги 550– и даже 500-граммовые буханки.

А тут захожу в магазин и глазам не верю. Моя любимая буханка белого стоит уже 16 рублей 90 копеек. На три рубля подешевела.

– Скажите, что в этом хлебе не так? – обратился к продавцу.

– Все, как и раньше. Просто наши пекари подсчитали, что себестоимость выпечки снизилась, – ответила она. – Но не подумайте чего плохого. Мука прежняя – пшеничная, хороших сортов из Южной Сибири, технология не поменялась, производство сейчас поставлено на поток. То есть выпекают больше обычного. Поэтому и цена сократилась. А выручку можно увеличить с оборота.

– А может, вес буханки уменьшился? – допрашивал с пристрастием продавца.

– Можете сами проверить на магазинных весах. У нас в магазине ожидали такую недоверчивую реакцию покупателей. Поэтому объявили акцию с 3-рублевой скидкой. Посмотрим, как пойдет торговля по новой цене. Купив свою традиционную буханку, вышел из магазина на улицу и задумался: чего это я накинулся на продавца? Тут радоваться надо. Нас, россиян, уже приучили, что стоимость любого товара ниже нынешней быть не может, а цены меняются только в сторону роста. Хотя, с другой стороны, вон уже сахар-песок, гречневая крупа, куры, подсолнечное масло, пшено, соки, макароны в феврале – марте подешевели.

Почему бы тогда хлебу не стать дешевле? Глядишь, вслед за мелкими городскими пекарнями и монополисты начнут снижать цены на свою хлебобулочную продукцию. Как известно, именно хлеб всему голова. В нашей стране после Великой Отечественной войны каждый год в марте снижались цены на некоторые продукты питания. Но перво-наперво снижалась именно цена на хлеб.