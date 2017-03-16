Звуки Владивостока записали в ДВФУ

Коллективы Творческого центра ДВФУ войдут в уникальный музыкальный портрет города «Звуки Владивостока».

Вместе с известным кипрским композитором Мариосом Иоанну Элиа, который, как уже сообщал «В», создает в нашем городе необычный проект – Академический хор под руководством Елены Петуховой, ансамбль корейских барабанщиков «Хэ Дон», народный хор «Покров», ансамбль русских народных инструментов «Светозар» и камерный хор Пушкинского театра ДВФУ записали несколько уникальных композиций. Они станут частью «Звуков Владивостока».

Этот проект будет включать в себя классическую, религиозную, духовую и барабанную музыку, а также традиционные ритмы коренных народов Дальнего Востока и характерные для города повседневные звуки. Причем каждый звук будет сопровождать видео того места, где он был записан.

Авторству Мариоса Иоанна Элиа принадлежат более 75 произведений. Он хорошо известен своими масштабными работами, среди которых опера Die Jagd (Штутгартская государственная опера) и «Ульмская оратория» для 400 музыкантов. Американский академический журнал «Перспективы новой музыки» (Perspectives of New Music) называет Элиа одним из самых влиятельных композиторов молодого поколения.