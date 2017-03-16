По пассифлоре часы можно сверять

Цветок, по которому можно сверять часы, распустился в Приморском океанариуме.

Как сообщила пресс-служба этого учреждения, алая пассифлора растет в экспозиции «Тропический лес» и каждый день открывается прямо на глазах посетителей в течение 10–15 минут. Причем этот процесс всегда начинается в 11 часов. Закрываются бутоны вечером. Цветок распускается однократно, на следующий день открывается новый.

Пассифлора – один из первых цветков Нового Света, появившихся в Европе. В 1610 году его изображение попало к итальянскому историку и религиозному деятелю Жакомо Босио. Он стал собирать и другие сведения о цветке, привозимые мексиканскими иезуитами. В том же году историк опубликовал доклад, где описал растение как наглядное воплощение страданий Христа. Три рыльца пестика символизировали гвозди, которыми были прибиты к кресту ступни и руки. Внешняя корона – терновый венец, тычинки – пять ран. 72 венечные нити внутренней короны были приняты за количество шипов тернового венца. Копьевидные листья обозначили пронзившую Христа пику. А железки на обратной стороне листа должны были означать 30 сребреников, полученных за предательство Иудой. Это сравнение и дало повод к названию растения Passiflora, от латинского passus – страдание и flos – цветок, то есть страстоцвет (англ. Passion flower). Пассифлора в океанариуме начала цвести во время Великого поста, за месяц до Пасхи.