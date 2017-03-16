Медведю забыли оформить допуск. На выступление

Афишами о грядущих во Владивостоке выступлениях цирка-шапито наш город был буквально наводнен. 25 марта «бродячие артисты» должны были дать первые представления, но…
Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, не успев добраться до приморской столицы, цирковые животные оказались вне закона. Грузовик «Фрэнчлайнер», следовавший из Республики Бурятия во Владивосток, в районе Лучегорска остановил наряд ДПС. Вместе c инспектором Россельхознадзора полицейские обследовали транспортное средство с животными и попросили водителя предъявить ветеринарные сопроводительные документы. Выяснилось, что 20 кошек и собак, дикобраз, степная рысь, енот, три бурых медведя, два льва, носуха и зеленая мартышка отправлены на гастроли во Владивосток без документов, подтверждающих, что они здоровы, привиты и не являются носителями опасных для животных и людей инфекционных заболеваний.
Таким образом, устроители передвижных представлений нарушили целый перечень ветеринарно-санитарных правил.
Чтобы гастроли цирка в приморской столице начались вовремя, исправлять ситуацию придется в кратчайшие сроки. Пока же медведи, львы, носуха и прочие кошки и мартышки изолированы, а руководство шапито в срочном порядке на Владивостокской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных оформляет все необходимые документы.
С начала реализации закона (с 1 июня 2016 года) на получение бесплатного гектара в Приморье подано уже почти 27 тысяч заявлений, заключено 1,3 тысячи договоров с гражданами, еще 1,6 тысячи договоров – в стадии формирования.
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