Во Владивостоке растет раскрываемость наркопреступлений

В администрации Владивостока состоялось первое в этом году заседание антинаркотической комиссии, которое провел начальник городского управления по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства Игорь Козюра.

Члены комиссии, среди которых представители администрации города, УМВД России по Владивостоку, Управления вневедомственной охраны города, ГУФСИН, краевого наркологического диспансера и другие специалисты, обсудили результаты статистических данных по наркоситуации за 2016 год на территории города и организацию административного надзора за лицами, совершившими преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Уменьшилось число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных лицами, ранее преступившими закон. По сравнению с 2015 годом в 2016 году данный показатель снизился на 17,4 %. На 20,4 % уменьшилось число зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения. Необходимо отметить снижение на 84 % фактов отравлений наркотическими средствами лиц в возрастной категории до 19 лет. По результатам работы правоохранительных органов в 2016 году на территории города отмечен рост на 44 % числа раскрытых наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними, – рассказал врио заместителя начальника краевого управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России Евгений Оржеховский.

– По состоянию на июнь 2016 года в отделах полиции на профилактическом учете состоит 351 человек, в отношении которых установлен административный надзор. Из них 79 человек ранее судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и шесть совершили преступления в состоянии наркотического опьянения. Со всеми проводится профилактическая работа в соответствии с требованиями федерального законодательства, – добавила начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Владивостоку Ольга Корнеева.

Так, участковые наблюдают за поднадзорными лицами, ежемесячно докладывают о соблюдении этими гражданами установленных судом административных ограничений и контролируют выполнение этими лицами обязанностей, возложенных судом.

Члены антинаркотической комиссии приняли к сведению информацию докладчиков и рекомендовали продолжить работу, направленную на предупреждение наркомании, популяризацию здорового образа жизни и профилактику правонарушений.