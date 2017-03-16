Громкая музыка обойдется в тысячу рублей штрафа

На прошедшей неделе административные комиссии Владивостока рассмотрели 63 протокола о правонарушениях. По итогам заседаний нарушители административного законодательства заплатят штрафы на общую сумму 143 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе мэрии.
Так, генеральному директору ООО «Проектстрой ДВ» предстоит заплатить 5,5 тысячи рублей штрафа за нарушение правил благоустройства. Компания производила работы по прокладке канализации к строящимся зданиям в районе дома № 30 на улице Лесной с недействительным ордером на ведение земляных работ.
За подобное нарушение к ответственности привлечен инженер ООО «УК Советского района-2». Специалист не обеспечил поверхностное водоотведение грунтовых вод, текущих на придомовую территорию в районе проспекта 100 лет Владивостоку. Должностному лицу выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
Штраф в размере 1 тысячи рублей предстоит заплатить жителю краевого центра за нарушение тишины и покоя граждан. В квартире мужчины 21 января в 3 часа ночи слишком громко звучала музыка. Напомним: за нарушение закона о тишине для граждан предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей.
С начала реализации закона (с 1 июня 2016 года) на получение бесплатного гектара в Приморье подано уже почти 27 тысяч заявлений, заключено 1,3 тысячи договоров с гражданами, еще 1,6 тысячи договоров – в стадии формирования.
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