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Культура

К нам вернулось «Изгнание из рая»

На «выставке одного шедевра», что открылась на днях в Приморской картинной галерее, посетители могут увидеть полотно итальянского художника XVI века Якопо Пальма Младшего «Изгнание из рая», а также утюг, зубодер, микроскоп, скальпель и многие другие вещи, напрямую связанные именно с этой картиной. Точнее, с возвращением ее зрителю…
К нам вернулось «Изгнание из рая»

– Эта выставка посвящена 50-летию реставрационных мастерских нашей галереи, – сказала на открытии Алена Даценко, директор Приморской картинной галереи. – В 1967 году, через год после образования галереи, на ее базе начала работу реставрационная мастерская живописи. Вообще, реставраторы для музея – большое благо и счастье. Очень многие музеи нашей страны не имеют своих реставраторов, потому что это редкая профессия. Такое образование можно получить только в нескольких вузах или специализированном центре имени Грабаря. Но главное – сколько бы теории ни начитал потенциальный реставратор, только работа плечом к плечу с мастером, только общение напрямую, когда из уст в уста передаются секреты профессии, превращает простого ученика в настоящего мастера. И в этом смысле нашей галерее очень повезло: у нас есть такое сокровище, как Светлана Плешивцева, реставратор 1-й категории, истинный мастер. Она обладает бесценным опытом, более 2000 произведений искусства отреставрировано за 50 лет работы ее руками. Труд и знания Светланы Антоновны и ее ученицы Анны Калмыковой вернули «Изгнание из рая» к жизни.

Каждое произведение искусства уникально, и подход к его реставрации – тоже. Тем более что «Изгнание из рая» – полотно с огромной и весьма загадочной историей. Оно находится в фондах приморских музеев с 30-х годов прошлого века. Якопо Пальма Младший – прекрасный художник, ученик Тициана, весьма известный в свое время, его работы хранятся в ведущих музеях Италии, Европы. Исследователи отмечают в работах талантливого живописца находчивость в композиции, красоту тона, внимание к рисунку. В его произведениях заметно влияние Веронезе, Франческо Сальвиати, а в более поздний период очевидно сходство с творчеством учеников Болонской академии. Такие противоречия характерны для периода стиля маньеризма в венецианском искусстве, одним из лучших представителей которого был Якопо Пальма Младший.

Его картина «Изгнание из рая» поступила в Приморье из Государственного музея изящных искусств имени Пушкина как оригинал, но при передаче картины в 1966 году в только что образовавшуюся картинную галерею неожиданно выяснилось, что работа значится как копия… Это изменение атрибуции – настоящая загадка, и сегодня над тем, чтобы разгадать и точно датировать картину, работают научные сотрудники галереи.

– Много лет картина хранилась в фондах, потому что ее состояние не позволяло выставлять работу в залах, – вспоминает Светлана Плешивцева. – Более года длилась сложнейшая реставрация, работа была непростой. Даже в физическом смысле – полотно огромное, с ним очень нелегко справляться. К тому же какое-то время назад, еще до поступления в наши фонды, картина проходила реставрацию и была перенесена на дублирующий холст, который, собственно, и пришел в негодность. Пришлось работу раздублировать – отделять авторский холст, переносить его на новый дублирующий… Это было очень непросто и заняло много времени. Потому что самое главное было – не повредить авторский слой. Мы старались, душу вложили в эту работу. И тот факт, что сегодня она заняла свое место в выставочном зале, очень радует.

Вместе с картиной Якопо Пальма Младшего в зале галереи представлены и те инструменты, которые пришлось использовать реставраторам. Таким образом кураторы выставки поэтапно показали весь тот гигантский объем работ, который проделали Светлана Плешивцева и Анна Калмыкова, чтобы дать возможность приморцам и гостям Владивостока увидеть великолепную живопись XVI века.

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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