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Инсектофобам не входить! Или наоборот…

Муравьи, пауки, бабочки, жуки смотрят на посетителей, заглянувших в эти дни на огонек в залы Приморского отделения Союза художников. А как иначе? Ведь здесь работает выставка «Послание насекомых».

– Этот проект придумали художник Василий Галактионов и мастер каллиграфии Дмитрий Рыжов, – объясняет искусствовед Ольга Зотова. – «Послание насекомых» – выставка, на которой можно увидеть работы поколения, пришедшего в искусство в нынешнем веке. Это В. Галактионов, Е. Ефремова, А. Голованова, М. Снигарь, Н. Рыбак, Н. Лоншаков, Н. Медведева, А. Дмитренко, М. Благодатских. Также в проекте принимает участие и архитектурная студия Concretе Jungle. По замыслу куратора Василия и Дмитрия, в проекте реализуется тема многогранности мира насекомых, который незаметен, разнообразен, сложно организован, функционален и рационален. Многообразие форм и размеров подчинено одной задаче: приспособлению к любым обстоятельствам, выживанию в любых условиях, самых экстремальных – рядом с человеком, внутри человека. Мир насекомых загадочный и логичный, медлительный и стремительный, страшный и прекрасный, он дает обширнейшие возможности для интерпретаций и воплощения творческой идеи. В рамках общей концепции каждый автор решает задачу индивидуально.

На выставке представлено множество жанров: тут и живопись, и графика, и скульптура, и инсталляция (некоторые насекомые весьма активно движутся), и декоративно-прикладное искусство – от керамики до изящнейших работ по металлу… Как рассказал Василий Галактионов, много работ специально написаны к выставке (в том числе и огромная работа самого Василия – «Начинка»), пришлось даже отбор провести. Поэтому в залах Союза художников есть и академическое – в буквальном смысле слова, очень строгое и классическое – искусство, и самый настоящий писк моды, нечто весьма концептуальное и сиюминутное… И все это объединено одной темой – насекомыми.

– А чему тут удивляться? – недоумевает Дмитрий Рыжов. – Вы никогда не задумывались, как тесно связаны наши миры – мир людей и мир жуков-муравьев-паучков? Вдумайтесь: они живут вместе с нами, мы иногда очень пристально наблюдаем за их миром, иногда просто не замечаем той жизни, которая кишит чуть ли не у нас под ногами, иногда топчем и уничтожаем кусочки их мира. А теперь скажите: разве не точно так же поступает с нами жизнь? Да так же! Сколько биологов, социологов написали диссертаций, сравнивая устройство муравейника или пчелиного роя с жизнедеятельностью людей. Поэтому мир насекомых так будоражит воображение творческих людей… И потому мы были уверены, что на наше предложение принять участие в выставке откликнутся все молодые художники, к которым мы обратились.

Также специально к выставке Василием Галактионовым и Дмитрием Рыжовым была создана авторская книга «Послание насекомых» (графика и каллиграфия), в которой зашифрованный текст побуждает читателя искать новые смыслы в традиционной истории.

Инсектофобам и арахнофобам на выставку, наверное, не стоит заходить… Хотя… Может быть, именно такое, творческое, увиденное иначе бытие мира насекомых, перенесенное на полотно, дерево и глину, способно даже излечить боязнь насекомых или хотя бы облегчить это состояние. Ведь они – инсекты – на выставке совсем нестрашные! И как же интересно, пройдя по залам, попытаться все-таки понять, что бы написали в своем послании людям насекомые, будь у них такая возможность…

Кстати 

В рамках выставки пройдут мастер-классы по каллиграфии (Дмитрий Рыжов) и акварели (Ольга Игнатенко), принять участие в которых могут все желающие: 26 марта в 12 часов – каллиграфия, в 14 – акварель. Вход на выставку и мастер-классы свободный.


Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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