Получателям бесплатного гектара предлагают помощь. Даром и за деньги

С начала реализации закона (с 1 июня 2016 года) на получение бесплатного гектара в Приморье подано уже почти 27 тысяч заявлений, заключено 1,3 тысячи договоров с гражданами, еще 1,6 тысячи договоров – в стадии формирования.

Существенную помощь в оформлении участка заявителям оказывают сотрудники МФЦ, открыт Центр поддержки получателей дальневосточного гектара. С каждым заявителем идет индивидуальная работа, уверили в пресс-службе края.

Почти тысяча приморцев уже воспользовалась услугами Центра поддержки, в который в среднем обращаются около 35 человек в день.

– Люди приходят за помощью в подборе земельного участка и в подаче заявления, в определении видов разрешенного использования территории, на которой расположен выбранный ими участок, а также за помощью в регистрации или восстановлении пароля на Едином портале госуслуг в личном кабинете заявителя. Специалисты разъясняют принцип работы федеральной информационной системы «На Дальний Восток» по поиску земельного участка, а также отдельные положения закона об одном гектаре, – рассказала руководитель центра Галина Карпенко.

Между тем недавно в Приморье появились компании, которые в перечень своих услуг добавили «оформление дальневосточного гектара», сообщает деловое издание «Золотой Рог». За свою работу коммерсанты просят 30 тыс. рублей (это наиболее типичная цена). По словам работников данных компаний, помощь в получении и последующее юридическое оформление земли займут около 1,5 месяца. При этом специалисты компании помогут оформить необходимые документы, подать их в соответствующий орган и будут контролировать их перемещение и вносить в случае необходимости нужные поправки.

Как комментируют специалисты подобных компаний, предоставление данной услуги экономит человеку время и заявитель получит землю быстрее, чем другие граждане страны.

В числе своих преимуществ в разговоре с корреспондентом газеты «Золотой Рог» сотрудники компаний называли «тесное сотрудничество с департаментом имущества и земельных отношений». Добавляя, что «стараются подтолкнуть специалистов к решению вопроса о предоставлении земли».

В одной из таких компаний уверяют, что заявитель 100 % получит дальневосточный гектар, – либо тот, на который подал заявление, либо поблизости с запрошенным участком. На сайте компании в разделе о данной услуге написано, что специалисты проконсультируют по вопросам предоставления гражданам РФ участков площадью до одного гектара; совместно с заявителем проведут всю необходимую работу по подбору земельного участка; сформируют пакет документов и подадут в уполномоченный орган; будут сопровождать процесс до получения участка.

Появление таких компаний корреспондент «Золотого Рога» попросил прокомментировать краевой департамент имущества и земельных отношений.

«Законом не запрещено обратиться в коммерческую организацию и получить такую услугу. И по большому счету, если человек хочет обратиться туда, это его право. Но также стоит добавить, что любой МФЦ, любой уполномоченный орган обеспечит обособленное место, где гражданин может подать свое заявление. А сотрудники органов власти обязаны помочь каждому заявителю, подсказать, какой комплект документов необходимо собрать, как правильно подать заявление», – сказал и.о. директора краевого департамента имущества и земельных отношений Илья Терехов.

Чиновник заверил, что ведется работа, направленная на минимизацию снижения количества отказов по заявкам. «Во всех случаях, где это возможно, рисуем иной вариант схемы, предлагаем его заявителю, в случае согласия предоставляем землю», – уточнил Илья Терехов.

Однако некоторые жители Приморского края все еще не получили ответ на свое заявление, хотя по закону на рассмотрение заявки дается 20 рабочих дней. Ответ может быть как положительным, так и отрицательным. И лишь в случае положительного ответа начинается процесс оформления договора.

Одной из причин задержки ответов из краевого департамента на получение гектара, по словам Ильи Терехова, является предоставление земли на чужих дачных участках. Жителям края необходимо оформить должным образом права на свои земельные участки, в том числе внести сведения о границах земельных участков в государственный кадастр недвижимости. До тех пор могут возникать спорные ситуации, связанные с выдачей дальневосточного гектара.

«Проблема эта есть, она не сегодняшнего и не вчерашнего дня. Это ранее учтенные земельные участки, то есть те, права собственности на которые возникли до 1 марта 2008 года. Такие участки не имеют границ в государственном кадастре недвижимости, соответственно, они не отражены в федеральной информационной системе «На Дальний Восток» (ФИС), с помощью которой сегодня по закону ведется предоставление гектаров. Таким образом, возникают спорные ситуации: ранее учтенные участки оказываются возможными для предоставления», – прокомментировал и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.

С данной проблемой уже столкнулись жители Надеждинского района. Там владельцы участков оказались на птичьих правах, несмотря на то, что землю возделывают уже много лет. А чиновники считают, что виноваты сами владельцы земель, которые не внесли участки в региональную кадастровую карту. В итоге наделы попали под выдачу как дальневосточные гектары в рамках реализации федерального закона.

Решить эту проблему также предлагают разные коммерческие компании. Недавно на портале Farpost.Ru появилось объявление, в котором говорилось, что кадастровые инженеры помогут с оформлением границ дачных участков в Надеждинском районе, на которые налагаются заявки на дальневосточный гектар. Стоимость оформления дачного участка составит 5–15 тыс. рублей.

Справка «В»

Обратиться за консультацией к специалистам Центра поддержки получателей дальневосточного гектара все желающие могут с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: Владивосток, ул. Бородинская, 14, 1-й этаж.