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Обновленной библиотеке добавили крылья

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Обновленной библиотеке добавили крылья

Муниципальная библиотека № 2 после капитального ремонта предстала перед читателями в совершенно новом виде. Модернизированное учреждение стало настоящим подарком для жителей поселка Трудовое, ведь библиотека – пока еще единственный культурный центр в этом населенном пункте.

Когда в 1992 году Трудовое вошел в состав Владивостокского городского округа, две библиотеки поселка (массовая и детская) стали филиалами библиотечных систем краевого центра. Затем учреждения были объединены в одно, которое и стало библиотекой № 2 МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система».

Она расположена на первом этаже одного из старых домов, ремонта здесь не было со дня основания – несколько десятилетий. После включения учреждения в программу модернизации библиотека должна была распахнуть свои двери после ремонта еще в 2015 году. Однако подрядчик, с которым был заключен договор, не справился с возложенными на него обязательствами и дело затянулось. Около года шли судебные разбирательства между застройщиком и администрацией города. Наконец в 2016 году мэрия заключила контракт с другим подрядчиком, который довел дело до конца.

Младший – самый любимый

Библиотека в Трудовом – седьмой филиал библиотечной системы города, который был модернизирован и полностью видоизменен.

– Мы решили, что в поселке, где проживает порядка 19 тысяч жителей, такая общественно-культурная площадка просто необходима, – объясняет исполняющий обязанности директора МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» Сергей Соловьев. – Тем более это единственная библиотека в поселке. Здесь обновлены коммуникации, приведены в порядок потолки, стены. Особое внимание было уделено вентиляции и освещению, поставлено новое оборудование для сотрудников, введены сервисы автоматизированной системы учета читателей и книговыдачи, есть электронный каталог, бесплатный Wi-Fi, так что здесь можно получить электронные книги из библиотечной системы «Литрес».

Пространство разделено на несколько тематических зон: открытое книгохранилище, детский абонемент, лекторий-кинозал на 60 мест, компьютерный класс (позже будут открыты курсы компьютерной грамотности), зона свободного книгообмена.

В библиотеку записано около 3,5 тысячи читателей, но ожидается, что к концу года их будет на 1,5 тысячи больше. Здесь сохранена литература школьной программы, а также фонды, которые были приписаны к филиалу. Однако 40 процентов представленных книг – новые. Это и классика, и новинки литературы, а также книги – лауреаты различных литературных премий. Итого в фонде насчитывается свыше 19 тысяч книжных экземпляров.

– Не каждая городская библиотека может похвастать такими фондами, которые мы собрали здесь, – объясняет заместитель главы администрации Владивостока Елена Щеголева. – Как самый младший ребенок в семье кажется самым хорошим, так и последняя библиотека, которую мы привели в порядок, кажется самой лучшей, современной и уютной. Здесь хочется находиться, проводить время за чтением, на мастер-классе или прийти взять на дом книгу.

Несмотря на то что несколько лет назад книгам в бумажном виде предрекали исчезновение, они до сих пор востребованы, их любят и читают. Модернизировав эту библиотеку, мы сделали еще один шаг в масштабной работе по реорганизации библиотечной системы. Уверена, здесь будет кипеть жизнь, как и в остальных библиотеках нашего города.

– Больше 20 лет я работаю в этой библиотеке, и никогда она не была такой красивой и современной, как сегодня, ее превратили в сказку, – делится впечатлениями заведующая муниципальной библиотекой № 2 Ольга Кухаренко. – Наши читатели будут рады увидеть библиотеку в новом виде. Люди любят читать книги, ведь у нас в поселке и развлечений особых нет.

Фантастика, детективы и мемуары известных людей

По словам Ольги Кухаренко, особым спросом среди жителей поселка пользуется современная периодика – газеты, журналы, в последние годы все чаще стали брать книги по психологии, мемуары и воспоминания известных людей. По-прежнему популярны фантастика, детективы.

На открытии культурного центра присутствовали как постоянные читатели, так и те, кто пришел в библиотеку впервые. Люди с удовольствием рассматривали новые книги, некоторые успели составить список литературы, которую хотят прочитать в ближайшем будущем.

– Раньше не посещала библиотеку, она находится далеко от моего дома, да и бывать здесь мне не нравилось: обшарпанные стены, темные комнаты, не библиотека, а какое-то книгохранилище, – делится жительница поселка Евгения Михайловна. – Обычно брала литературу в книжном шкафчике, установленном в нашем поселке, также приносила туда свои книги, этим и обходилась. Но теперь, увидев, какая у нас библиотека, обязательно буду сюда ходить. Мы с мужем много читаем. Особенно документальную литературу, исторические романы.

С уклоном в авиацию

– Совместно с КГБУ «Приморский центр занятости населения» мы провели анализ и выяснили, что 30 процентов жителей поселка работает в авиационной сфере, – продолжает Сергей Соловьев. – Поэтому решили совместно с одной известной авиакомпанией создать здесь музей авиации, и изюминкой библиотеки стала экспозиция книг об авиации Приморья.

Кроме того, здесь будет организована галерея воздушных судов, будут проходить встречи с интересными людьми – с летчиками, бортпроводниками. На базе учреждения планируется организовать кружок авиамоделиста.

Кстати, первая лекция состоялась в день открытия библиотеки. Ее провел один из пилотов Airbus A319 Михаил Катрушенков. Он рассказал читателям, какие качества необходимы летчику, как получить профессию и сесть за штурвал.

        

Автор : Кристина МУРЛЕЕВА

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