Плыли, смотрим – краб…

Более 1,2 тонны краба разных видов и около 100 килограммов так называемых пятаков гребешка были изъяты пограничниками из незаконного оборота в Приморье в минувшие выходные.

Причем нарушители законодательства рассказывали удивительные истории, достойные барона Мюнхгаузена. Например, как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, капитан судна «Одиссей», с борта которого в бухте Спокойной выгружали краба, выдал такое объяснение: шли на официальный промысел креветки и нечаянно зацепили чужие крабовые ловушки. Ну не пропадать же добру… Тем более что у моряков тяжелое финансовое положение, а тут такая дорогостоящая находка. Не бросать же… Вот и прихватили 1270 килограммов краба с собой. А пограничникам никаких документов, разрешающих промысел членистоногих, на шхуне предъявить не смогли. Ущерб, причиненный государству, по оценкам специалистов, может превышать 1,15 млн рублей. Морепродукция изъята, судно арестовано.

Забойными байками попытался объяснить свой промысел – ловлю гребешка и житель Владивостока, которого инспекторы застали на берегу бухты Улисс в момент, когда он собственноручно грузил в свою машину две полипропиленовые бочки со свежедобытым гребешком. Эти бочки были доставлены на берег катером с неизвестными, которые предпочли уйти от объяснений с пограничниками. И машина, и морской деликатес были изъяты. По данному факту в настоящее время проводится разбирательство.