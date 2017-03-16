Греф спрогнозировал крепкий рубль

Курс рубля в 2017 году может колебаться в пределах 57–60 руб. за доллар, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.

– В последнее время даже цена на нефть напрямую, как раньше, не коррелирует с курсом, поэтому я бы точно не ожидал (если не будет каких-то геополитических коллизий) больших колебаний. Я думаю, что порог колебаний на уровне 57–60 руб. – это все, что можно ожидать, – цитирует Грефа «Интерфакс».

Между тем министр финансов Антон Силуанов заявил, что рубль фундаментально переоценен на 10–12 %, что выгодно для покупки ведомством валюты.

Опрошенные газетой «Ведомости» аналитики и экономисты вчера в основном поддержали позицию министра финансов. Так, по мнению главного экономиста «Ренессанс капитала» Олега Кузина и аналитика Росбанка Евгения Кошелева, уже к середине года курс доллара будет в рамках 62–63 руб./$. А аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что до конца года доллар может достичь уровня 65 руб./$. По словам главного экономиста ПФ «Капитал» Евгения Надоршина, не исключено, что к июлю доллар достигнет отметки в 70 руб.

Лишь главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик заявил, что ожидает незначительного ослабления рубля к середине года, лишь до 60 руб./$.

Именно поэтому эксперты рекомендуют тем, кому летом понадобится валюта, начать покупать ее уже сейчас, пока за доллар дают 57,3–58 руб.

А вот президент Сбербанка предупредил: неквалифицированные инвесторы чаще всего совершают покупку валюты тогда, когда не нужно покупать, и продают, когда тоже этого не нужно делать.

– Поэтому самая правильная стратегия – жить спокойно и не переживать на эту тему, – сказал глава Сбербанка.