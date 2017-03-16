Гостям ВЭФ-2017 обещают удешевление номеров

Участники и гости третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября на острове Русском, разместятся в гостиницах Владивостока и Дальневосточного федерального университета. Для этого потребуется более шести тысяч номеров.

Как уверили в пресс-службе региона, руководители гостиниц краевого центра заявили о готовности предоставить 1680 номеров для нужд ВЭФ, а также о намерении снизить стоимость номеров на период проведения форума.

Кроме того, для размещения гостей ВЭФ-2017 будут использованы гостиничные номера в кампусе ДВФУ.

– Под эти цели будет передан 4351 номер. Уже запланировано проведение там ремонтных работ. Обеспечим уровень гостиниц четырех звезд, доступом к сети Wi-Fi. Учебный год в университете начнется 15 сентября, так что проведение форума не отразится на учебном процессе, – рассказали представители университета.

По информации заместителя директора краевого департамента информатизации и телекоммуникаций Татьяны Потаповой, выполнены работы по увеличению емкости сотовой связи в районе ДВФУ.

– На территории университета в местах пребывания гостей и участников форума обеспечен устойчивый уровень сигнала у всех операторов связи (как внутри зданий, так и снаружи) с учетом возможного единовременного пребывания до 30 тысяч человек, – заверила Татьяна Потапова. – Проводим также работы по обеспечению стабильной связью всех участков гостевого маршрута.

Также в период проведения ВЭФ запланирована спортивная программа: Дальневосточные корпоративные игры, мероприятия фонда «Росконгресс», международный турнир по дзюдо за Кубок Ямасита Ясухиро и работа культурно-спортивного павильона на фестивале «Улицы Дальнего Востока».

– Предполагается проведение спартакиад, гала-матчей по футболу, баскетболу, хоккею, теннисный турнир на кубок Росконгресса. Как и в прошлом году – благотворительный забег в поддержку редких животных, парусная регата, а также совещание по сотрудничеству в области спорта при участии заинтересованных лиц. По информации японской стороны, в программе открытия турнира по дзюдо планируется предварительно организовать встречу президента РФ и премьер-министра Японии. Работа по подготовке этого мероприятия уже началась, – сообщил директор краевого департамента по физической культуре и спорту Жан Кузнецов.

Напомним: Восточный экономический форум пройдет в этом году на острове Русском уже в третий раз. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников – представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием президента России, лидеров Японии и Республики Корея.