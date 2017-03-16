Банки нарастили капитал, а бизнес снизил активность

Приморские банки и филиалы кредитных организаций, действующих на территории края, в 2016 году увеличили свою прибыль до 10,3 млрд рублей. Этот показатель оказался в 2,6 раза больше прибыли, полученной в 2015 году.

Анализ отчетности, представленной в Дальневосточный главк Банка России, продемонстрировал рост основных показателей деятельности участников банковского сектора Приморья, сообщили в пресс-службе организации. Объем совокупных активов банков увеличился почти на 10 % – до 255 млрд рублей.

На 30,2 % вырос общий объем привлеченных капиталов. Это произошло в основном за счет вкладов населения и роста средств юридических лиц. Последнее – скопление денег на счетах компаний и предпринимателей – говорит о снижении деловой активности в крае. Это подтверждается и тем, что, по данным Дальневосточного ГУ Банка РФ, объем средств в расчетах уменьшился.

По-прежнему одними из самых востребованных банковских операций остаются кредиты юридическим лицам и гражданам, удельный вес которых на 1 января 2017 года составил 39,8 % и 20,1 % соответственно. При этом по сравнению с началом года доля кредитов компаниям сократилась, а населению, напротив, увеличилась. Общая величина кредитов по сравнению с началом года выросла на 4,8 % – до 170,1 млрд руб.

Основная доля прибыли в регионе (78,6 %) по-прежнему приходится на приморские филиалы банков из других регионов.

Справка «В»

На территории края действуют шесть кредитных организаций, в том числе одна небанковская кредитная организация, 14 филиалов инорегиональных банков, шесть представительств банков-резидентов и одно представительство банка-нерезидента.