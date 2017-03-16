«Спартак» разгромил «Рязань» и вышел на «Самару»

Завершился многомесячный баскетбольный марафон в суперлиге России. Впереди стадия плей-офф, но только для тех, кто туда пробился.

17 марта наш клуб на домашнем паркете в «Олимпийце» в последнем своем матче регулярного первенства обыграл «Рязань» с разницей в 27 очков и занял 6-е место по итогам основной части чемпионата первой лиги. Для «Рязани» из одноименного города заключительный матч первенства уже не имел турнирного значения. Команда Дениса Тимакова при любом результате в игре со «Спартаком-Приморье» оставалась на предпоследнем, 11-м месте и впервые за последние четыре сезона не пробилась в плей-офф. «Спартак» имел теоретические шансы подняться выше, но только в случае поражений в последнем туре ближайших по таблице соперников в лице «Сахалина» и «Иркута». Однако островные и прибайкальские баскетболисты выиграли свои поединки и получили в плей-офф более удобных соперников.

В последнем матче чемпионата преимущество наших спортсменов было неоспоримым. Гости сумели только в середине встречи навязать недолгую борьбу приморцам. Однако они полностью провалили стартовый и финальный отрезки поединка. Баскетболисты Владивостока превзошли гостей по всем показателям: в дальних и ближних бросках, игре под своим и чужим щитом, в реализации штрафных. Счет по партиям говорит сам за себя – 27:14, 20:18, 20:17 и 23:14. В итоге получилось 90:63.

– Спасибо ребятам за эту игру и спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас в течение сезона, – поблагодарил на послематчевой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Мы старались, хорошо отыграли определенные отрезки. Да, были и спады, характерные под занавес сезона, но в итоге наша энергия и наше отношение привели к нужному результату. Каждую игру надо максимально выкладываться, и мы старались поставить красивую точку в регулярном чемпионате. Впереди у нас пора плей-офф: две игры мы проведем на выезде и затем вернемся во Владивосток. Так что ждем болельщиков на эти домашние игры плей-офф – их поддержка нам понадобится!

В одной четвертой финала «Спартак-Приморье» сыграет с БК «Самара». Как показало регулярное первенство, соперник вполне по силам баскетболистам Владивостока. Первые матчи пройдут в Самаре 26 и 27 марта. Во Владивостоке игры состоятся 30 и, если потребуется, 31 марта. Если для определения победителя в серии до трех побед потребуется пятый матч, то он пройдет 3 апреля опять же в Самаре.

«В» напоминает, что последний раз «Спартак» встречался с «Самарой» 14 марта во Владивостоке. И тогда в сложнейшем по накалу борьбы поединке одержал волевую победу со счетом 72:69. Тогда всю игру на себе вытянули Максим Кривошеев, Федор Ключников, Андрей Матеюнас, Александр Ганькевич, Владимир Белов и Иван Савельев. Они и сейчас рвутся в бой.

Надеемся, что в предстоящих встречах удача будет на стороне наших спортсменов.