Ничья между тихоокеанским «Лучом» и атлантической «Балтикой»

В минувшее воскресенье в рамках чемпионата Футбольной национальной лиги в Калининграде встретились самая западная и самая восточная команды ФНЛ – «Луч-Энергия» из Владивостока и местная «Балтика».
На глазах почти у четырех тысяч зрителей (среди которых было и несколько десятков поклонников «желто-синих») игра завершилась вничью со счетом 0:0. Справедливости ради нужно сказать, что в этом матче нового весеннего сезона наша команда играла заметно сильнее и агрессивнее, чем в предыдущих поединках с двумя лидерами первенства – красноярским «Енисеем» и московским «Динамо» и вполне заслуженно могла увезти из Калининграда победу. Лучовцы постоянно играли в атакующий футбол, чаще были на половине поля балтийцев, больше били с дальних расстояний по воротам хозяев и не давали сопернику подступить к собственной «рамке». Но не сложилось…
После этой встречи «тигры» остались на 10-м месте в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям «Тюмень», также имеющую 33 очка в турнирной таблице после 26 матчей. А вот балтийцы опустились на 20-ю, последнюю позицию.
Следующую игру «Луч-Энергия» проведет 26 марта на своем поле против питерского «Зенита-2». «Дубль» футбольного гранта России отстает от спортсменов Владивостока всего на одно очко, хотя в этой команде постоянно выступают игроки из основного состава «Зенита».
Журналист «В» в минувшее воскресенье побывал на стадионе «Динамо» во Владивостоке и посмотрел, что ведется активная подготовка к предстоящему матчу. Газон прогревается по всему полю, чистятся трибуны. Так что ждем прихода футбольного праздника.
Мартовское тепло заставляет сегодня раньше, чем обычно, открывать дачный сезон. Но, судя по многолетнему опыту, погода еще может преподнести сюрпризы, не исключены возвратные заморозки. Но в любом случае чем ближе апрель, тем больше дел на дачах. И в минувшие выходные многие владивостокские садоводы уже побывали на своих участках.
В Лазовском заповеднике тигрица Марина вырастила четверых тигрят. Такой большой выводок бывает у краснокнижных кошек достаточно редко и свидетельствует о том, что самка – заботливая мама и удачливый охотник, заметили в пресс-службе объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра».
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