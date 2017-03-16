Ничья между тихоокеанским «Лучом» и атлантической «Балтикой»

В минувшее воскресенье в рамках чемпионата Футбольной национальной лиги в Калининграде встретились самая западная и самая восточная команды ФНЛ – «Луч-Энергия» из Владивостока и местная «Балтика».

На глазах почти у четырех тысяч зрителей (среди которых было и несколько десятков поклонников «желто-синих») игра завершилась вничью со счетом 0:0. Справедливости ради нужно сказать, что в этом матче нового весеннего сезона наша команда играла заметно сильнее и агрессивнее, чем в предыдущих поединках с двумя лидерами первенства – красноярским «Енисеем» и московским «Динамо» и вполне заслуженно могла увезти из Калининграда победу. Лучовцы постоянно играли в атакующий футбол, чаще были на половине поля балтийцев, больше били с дальних расстояний по воротам хозяев и не давали сопернику подступить к собственной «рамке». Но не сложилось…

После этой встречи «тигры» остались на 10-м месте в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям «Тюмень», также имеющую 33 очка в турнирной таблице после 26 матчей. А вот балтийцы опустились на 20-ю, последнюю позицию.

Следующую игру «Луч-Энергия» проведет 26 марта на своем поле против питерского «Зенита-2». «Дубль» футбольного гранта России отстает от спортсменов Владивостока всего на одно очко, хотя в этой команде постоянно выступают игроки из основного состава «Зенита».

Журналист «В» в минувшее воскресенье побывал на стадионе «Динамо» во Владивостоке и посмотрел, что ведется активная подготовка к предстоящему матчу. Газон прогревается по всему полю, чистятся трибуны. Так что ждем прихода футбольного праздника.