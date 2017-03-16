«Совершенный» проверили на вибрацию и скорострельность

Новейший корвет «Совершенный», который планируется ко Дню ВМФ России ввести в состав Тихоокеанского флота, в конце минувшей недели вышел в открытое море и выполнил артиллерийские стрельбы в морских полигонах залива Петра Великого.

Как рассказал «В» официальный представитель ТОФ капитал 2-го ранга Владимир Матвеев, проверка артиллерийского вооружения проводилась в рамках заводских ходовых испытаний. Экипаж впервые вел огонь по разным целям из 100-мм артиллерийской установки со скорострельностью до 60 выстрелов в минуту. По мнению военных моряков, стрельба прошла успешно, все системы и сама установка функционируют в штатном режиме.

В ближайшее время экипажу предстоит выполнить стрельбы из всех видов зенитного ракетного вооружения корабля и провести учение по противовоздушной обороне. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией Тихоокеанского флота, в том числе с посадкой вертолетов Ка-27ПЛ на кормовую палубную площадку «Совершенного».

Что касается самих заводских ходовых испытаний, то экипаж корабля совместно с корабелами уже проверил работоспособность систем и механизмов корвета в море. Также проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля.

«Совершенный» предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта. На нем применена технология малой заметности «стелс» с поглощением радиоволн и архитектурной компоновки корпуса и надстройки. Корабль несет на борту ударное ракетное, артиллерийское, противолодочное, радиолокационное вооружение и средства ПВО.

Строительство корвета более 10 лет велось на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске. По словам Владимира Матвеева, по завершении всех испытаний и проверок «Совершенный» войдет в состав надводной группировки Приморской флотилии.