Развитие туризма простимулируют авиалинией

Вьетнамская авиакомпания VietJet рассматривает возможность открытия прямого авиасообщения между Владивостоком и Вьетнамом, сообщила пресс-служба края.

В прошлом году Вьетнам посетили с туристическими целями примерно 12 тыс. жителей края, а в Приморье побывало более 5,5 тыс. гостей из этой страны.

– Наши связи в области туризма активно развиваются за счет осуществления чартерных рейсов, но открытие прямого сообщения, безусловно, станет дополнительным мощным стимулом в укреплении и расширении сотрудничества, – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Приморья Евгения Полянского.