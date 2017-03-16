Развитие туризма простимулируют авиалинией

Вьетнамская авиакомпания VietJet рассматривает возможность открытия прямого авиасообщения между Владивостоком и Вьетнамом, сообщила пресс-служба края.
В прошлом году Вьетнам посетили с туристическими целями примерно 12 тыс. жителей края, а в Приморье побывало более 5,5 тыс. гостей из этой страны.
– Наши связи в области туризма активно развиваются за счет осуществления чартерных рейсов, но открытие прямого сообщения, безусловно, станет дополнительным мощным стимулом в укреплении и расширении сотрудничества, – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Приморья Евгения Полянского.
Мартовское тепло заставляет сегодня раньше, чем обычно, открывать дачный сезон. Но, судя по многолетнему опыту, погода еще может преподнести сюрпризы, не исключены возвратные заморозки. Но в любом случае чем ближе апрель, тем больше дел на дачах. И в минувшие выходные многие владивостокские садоводы уже побывали на своих участках.
В Лазовском заповеднике тигрица Марина вырастила четверых тигрят. Такой большой выводок бывает у краснокнижных кошек достаточно редко и свидетельствует о том, что самка – заботливая мама и удачливый охотник, заметили в пресс-службе объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра».
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