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Поликлиники приглашают на медосмотр

В Приморье в этом году диспансеризацию пройдут более 135 тысяч приморцев, сообщили в пресс-службе края.
Поликлиники приглашают на медосмотр

В департаменте здравоохранения отметили, что медосмотры реально помогают обнаружить на ранних стадиях опасные болезни.

– Как правило, это раковые опухоли, а также наследственные заболевания, которые могут быть обнаружены лишь при тщательном обследовании. В прошлом году у приморцев было диагностировано более 100 тысяч заболеваний, – отметили в ведомстве.

Напомним: для прохождения диспансеризации надо обратиться в поликлинику по месту жительства. Для этого необходимо иметь при себе полис ОМС и паспорт гражданина РФ.

В этом году углубленный медицинский осмотр, направленный на раннее выявление заболеваний и предрасположенности к ним, смогут пройти 135164 приморца в возрасте от 21 года.

Годы рождения, попадающие под диспансеризацию в 2017 году: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921.

Автор : Отдел новостей «В»

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