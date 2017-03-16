Перевозчикам указали на график и поведение водителей

В управлении транспорта администрации Владивостока прошло совещание с представителями городских компаний-перевозчиков. Специалисты обсудили вопросы соблюдения автобусами графиков и маршрутов движения, поведения водителей, а также проблему технического состояния автобусов и выполнение автоперевозчиками требований по санитарной обработке салонов.

В совещании также приняли участие директор компании «Интеллектуальные транспортные системы» Юрий Захаров и директор муниципального казенного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» (занимается внедрением и сопровождением ГЛОНАСС/GPS систем спутникового мониторинга транспорта) Олег Пискунов.

Первым вопросом в повестке дня стал вопрос отсутствия в салонах ряда автобусов оборудования системы ГЛОНАСС, которое позволяет диспетчерам МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» отслеживать перемещение машины в реальном времени. По данным начальника отдела организации транспортного обслуживания городского управления транспорта Андрея Мурзакова, на некоторых маршрутах цифра неработающего оборудования достигает 15 %, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Руководителям компаний необходимо тщательно проверить все свои автобусы и выяснить, по каким причинам диспетчеры МКУ «АДС» не видят их в системе, – подчеркнул он. – Если речь идет о технически неисправных приборах, незамедлительно их отремонтировать. Если есть нарушения в системе передачи данных, то ее работу следует проверить у диспетчеров. В любом случае проблему необходимо решить, иначе налицо нарушение договора, которое подразумевает наложение на перевозчика штрафа, а в худшем варианте – расторжение с ним договора.

Важной темой совещания стал вопрос соблюдения автобусами графиков и маршрутов движения.

– Звонки о таких нарушениях мы получаем от пассажиров ежедневно, – обратился к присутствующим исполняющий обязанности начальника городского управления транспорта Денис Ящук. – И во время проверок факты подтверждаются. Водители позволяют себе стоять на остановках по пять минут, хотя максимальное время для этого – две минуты. Другие могут уйти с маршрута в 20 часов, хотя согласно договору должны работать до 23 часов. Есть замечания и по маршрутам на острове Русском, когда автобусы разворачиваются, не доезжая до океанариума.

Руководителям автотранспортных предприятий указано принять меры по санитарной очистке территории в районе остановочного пункта «Завод «Варяг» и видовой площадки на ул. Добровольского.

На исправление ситуации дан конкретный срок – месяц. Если жалобы со стороны пассажиров продолжатся, администрация города вправе расторгнуть договор с компанией-нарушителем в одностороннем порядке.

Справка «В»

Сегодня во Владивостоке работают 14 автотранспортных предприятий различных форм собственности, в том числе одно муниципальное – МПВ «ВПОПАТ № 1». Между администрацией города и каждой из этих компаний весной 2016 года подписан договор на выполнение регулярных перевозок. Договоры действуют до 2019 года. В 2016 году автомобильным транспортом в городе перевезено 116 миллионов пассажиров.



