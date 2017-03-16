Авиадебоширов приструнят уголовной ответственностью?

Авиапассажир с каждым годом становится жестче, заявил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что в России за последнее время произошло 174 авиадебоша, и призвал не задерживать принятие законопроекта о авиадебоширах, сообщает портал Vestifinance.
Савельев напомнил, что граждане РФ не хулиганят в самолетах иностранных компаний за границей, потому что там строгое наказание.
Госдума неделей ранее приняла во втором чтении поправки в статью о хулиганстве. Теперь дебоширам на транспорте угрожают уголовной ответственностью – за хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на транспортном средстве общего пользования.
Вводятся штрафы в 300–500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет. За хулиганство организованной группой всем ее участникам грозит срок до семи лет, а использование взрывчатых веществ – до восьми лет.
Мартовское тепло заставляет сегодня раньше, чем обычно, открывать дачный сезон. Но, судя по многолетнему опыту, погода еще может преподнести сюрпризы, не исключены возвратные заморозки. Но в любом случае чем ближе апрель, тем больше дел на дачах. И в минувшие выходные многие владивостокские садоводы уже побывали на своих участках.
В Лазовском заповеднике тигрица Марина вырастила четверых тигрят. Такой большой выводок бывает у краснокнижных кошек достаточно редко и свидетельствует о том, что самка – заботливая мама и удачливый охотник, заметили в пресс-службе объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра».
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