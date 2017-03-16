Шутки КВН обеспокоили НАТО

Я был уверен, что западные политики в своей антироссийской риторике меня уже ничем не могут удивить. Однако жив курилка.

Повод для очередных насмешек в адрес американцев с европейцами подкинула аналитическая структура НАТО Stratcom, опубликовавшая доклад о деятельности нашей популярной игры Клуба веселых и находчивых. Заказчиком «аналитики» выступило министерство обороны Латвии – видимо, военные вопросы в Риге с появлением батальона НАТО на своей территории они решили и теперь хотят отдохнуть, похохотать… А может, и обиделись, что конкурс «Голосящий КиВиН» в 2015 году переехал из латвийской Юрмалы в Светлогорск Калининградской области, чем пошатнул бюджет свободолюбивой прибалтийской республики.

Стратеги НАТО выяснили, что «комический формат КВН, придуманный в России, и одноименные состязания команд различных вузов являются средством «стратегической политической коммуникации». Это они еще не знают, что КВН в прошлом году исполнилось 55 лет, а то привязали бы его деятельность к всесильному КГБ.

Обиделись участники Северо-атлантического альянса на стеб наших юмористов по отношению к лидерам западных стран, в котором канцлер Германии Ангела Меркель, президенты США Барак Обама и его предшественник Джордж Буш, глава Франции Франсуа Олланд и многие другие предстают недалекими и малообразованными, попадающими впросак политиками.

И ладно бы шутки были надуманными – так нет же, факты взяты из реальной жизни. Особенно досталось за сарказм команде МГИМО «Парапапарам» 2014 и 2015 годов. Над их пародиями смеялись даже сами «аналитики». Но вынесли вердикт: нельзя прощать этим насмехающимся «над святым» русским.

И вывод авторами исследования сделан тот еще: «Благодаря КВН у Кремля есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму», «юмор используется в качестве потенциального средства для создания стратегических коммуникаций».

Как сказал классик, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Весь бред, который западные пропагандисты вываливает на Россию, уже зашкаливает. Похоже, придраться в последнее время особо не к чему – вымыслам с «вмешательством русских хакеров во все выборы в странах «демократии», «тотальным допингом наших спортсменов», «геноцидом ВКС России в Алеппо» и многим другим фантазиям западных идеологов уже мало кто доверяет. В них не верят даже собственные народы.