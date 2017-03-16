Уголь грузили без поддержки пушек

В порту Находка выявлены нарушения на трех из шести терминалов, осуществляющих перевалку угля в черте города.

В пятницу, 17 марта, выездная комиссия департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды осматривала портовые территории, где ведется погрузка-разгрузка пылящего груза, уточнили в пресс-службе края. Результаты инспекции показали недостаточное соблюдение стивидорами мер по уменьшению выбросов угольной пыли в атмосферу. Так, на момент осмотра на некоторых территориях велась погрузка угля, но водяные пушки не работали.

– Перевалка велась грейфером напрямую из вагонов на территорию. Имеются защитные экраны, однако вся прилегающая территория захламлена и покрыта угольной пылью. На участке одного из стивидоров зафиксировано сильное задымление территории выбросами котельной, у еще одной компании отсутствовали меры по пылеподавлению, – отметили сотрудники департамента.

Отметим, перевалку угля в Находке осуществляют 11 стивидорных компаний, шесть из них – непосредственно в городской черте. В отношении нескольких стивидорных компаний Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора возбуждены административные расследования, сообщили в пресс-службе края.