Стоматологи предлагали гражданам шары-желания

В минувшую субботу в преддверии Всемирного дня здоровья полости рта во Владивостоке на набережной Цесаревича прошла очередная оздоровительная акция «Прогулка с врачом».

– Участниками прогулки стали около 80 человек, которых стоматологи и гигиенисты обучали правильному уходу за полостью рта, – сообщили в пресс-службе края.

Главный стоматолог Приморского края по профилактической стоматологии, д.м.н., профессор Елена Русакова рассказала собравшимся о влиянии бактерий полости рта на состояние организма человека и о том, почему необходимо правильно ухаживать за ротовой полостью.

Все желающие смогли принять участие в разминке и научились гимнастике для мышц челюстно-лицевой области.

Стоматологи приготовили для участников шары-желания: белые символизировали здоровые зубы, голубые – свежее дыхание. Все участники взялись за воздушные шары и, загадав желание, отпустили их в небо.

Завершением прогулки стал мастер-класс по скандинавской ходьбе. Его по традиции провели сотрудники краевого центра профилактики.

«Прогулки с врачом» проходят в приморской столице по субботам на набережной Цесаревича, начало в 10.00.