Стала опытной и многодетной

В Лазовском заповеднике тигрица Марина вырастила четверых тигрят. Такой большой выводок бывает у краснокнижных кошек достаточно редко и свидетельствует о том, что самка – заботливая мама и удачливый охотник, заметили в пресс-службе объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра».
Тигрица № 8ЛЗ, которой дали кличку Марина, отмечается на территории Лазовского заповедника уже около 9 лет. Самка обитает в юго-западной части заповедника, включая морское побережье. Ее чаще всего отмечают на фотоловушках в окрестностях бухты Петрова и бухты Тепляк. Но летом, когда на сопредельном к заповеднику побережье многолюдно, Марина предпочитает не посещать эти места.
Впервые эту самку с выводком специалисты отметили еще зимой 2008-2009 годов. Тогда тигрят Марины нередко видели в окрестностях поселка Преображение, где развелось много одичавших собак, на которых семья и охотилась.
– Мы предположили, что в то время у Марины был первый выводок и, следовательно, тигрица имела мало опыта в воспитании потомства, – рассказала научный сотрудник Лазовского заповедника Галина Салькина. – Большинство жителей поселка хотели сохранить жизнь тигрятам, даже собирали подписи в их защиту. Сейчас же Марина стала более опытной и осторожной.
Весной 2016 года специалисты отметили по фотографиям, полученным с фотоловушек, что у тигрицы Марины родилось четыре тигренка. Но самое сложное для самки – это выкормить и вырастить всех тигрят большого выводка без потерь.
Этой зимой во время мониторинга тигра учетчики встретили следы всего семейства в районе бухты Петрова. Рядом с отпечатками самки шли четыре цепочки следов тигрят, а немного поодаль обнаружили и следы отца семейства. Значит, все тигрята выжили. Позже полосатая хищница с детенышами еще неоднократно отметилась на фотоловушках заповедника. По расчетам специалистов, тигрятам сейчас уже около года.
Мартовское тепло заставляет сегодня раньше, чем обычно, открывать дачный сезон. Но, судя по многолетнему опыту, погода еще может преподнести сюрпризы, не исключены возвратные заморозки. Но в любом случае чем ближе апрель, тем больше дел на дачах. И в минувшие выходные многие владивостокские садоводы уже побывали на своих участках.
В Лазовском заповеднике тигрица Марина вырастила четверых тигрят. Такой большой выводок бывает у краснокнижных кошек достаточно редко и свидетельствует о том, что самка – заботливая мама и удачливый охотник, заметили в пресс-службе объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра».
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