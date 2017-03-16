Стала опытной и многодетной

В Лазовском заповеднике тигрица Марина вырастила четверых тигрят. Такой большой выводок бывает у краснокнижных кошек достаточно редко и свидетельствует о том, что самка – заботливая мама и удачливый охотник, заметили в пресс-службе объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра».

Тигрица № 8ЛЗ, которой дали кличку Марина, отмечается на территории Лазовского заповедника уже около 9 лет. Самка обитает в юго-западной части заповедника, включая морское побережье. Ее чаще всего отмечают на фотоловушках в окрестностях бухты Петрова и бухты Тепляк. Но летом, когда на сопредельном к заповеднику побережье многолюдно, Марина предпочитает не посещать эти места.

Впервые эту самку с выводком специалисты отметили еще зимой 2008-2009 годов. Тогда тигрят Марины нередко видели в окрестностях поселка Преображение, где развелось много одичавших собак, на которых семья и охотилась.

– Мы предположили, что в то время у Марины был первый выводок и, следовательно, тигрица имела мало опыта в воспитании потомства, – рассказала научный сотрудник Лазовского заповедника Галина Салькина. – Большинство жителей поселка хотели сохранить жизнь тигрятам, даже собирали подписи в их защиту. Сейчас же Марина стала более опытной и осторожной.

Весной 2016 года специалисты отметили по фотографиям, полученным с фотоловушек, что у тигрицы Марины родилось четыре тигренка. Но самое сложное для самки – это выкормить и вырастить всех тигрят большого выводка без потерь.

Этой зимой во время мониторинга тигра учетчики встретили следы всего семейства в районе бухты Петрова. Рядом с отпечатками самки шли четыре цепочки следов тигрят, а немного поодаль обнаружили и следы отца семейства. Значит, все тигрята выжили. Позже полосатая хищница с детенышами еще неоднократно отметилась на фотоловушках заповедника. По расчетам специалистов, тигрятам сейчас уже около года.