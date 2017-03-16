Спасатели перешли на круглосуточное дежурство

В Приморье с начала года на льду погибли 4 человека, еще 66 пострадавших удалось спасти, сообщили в пресс-службе региона.
По информации краевого департамента гражданской защиты, сегодня в регионе начался необратимый процесс разрушения льда. В связи с этим принято решение с 15 марта ввести круглосуточное дежурство на водных акваториях края.
– Сейчас в Приморье работают семь судов на воздушной подушке, готовых оказать помощь на воде. Они базируются в районе станции Санаторной, Второй Речки, полуострова Эгершельда, острова Русского, – уточнили в ведомстве.
Несмотря на готовность спасательных служб к оказанию помощи на воде, специалисты призывают граждан не подвергать свою жизнь опасности и воздержаться от выхода на лед.
Мартовское тепло заставляет сегодня раньше, чем обычно, открывать дачный сезон. Но, судя по многолетнему опыту, погода еще может преподнести сюрпризы, не исключены возвратные заморозки. Но в любом случае чем ближе апрель, тем больше дел на дачах. И в минувшие выходные многие владивостокские садоводы уже побывали на своих участках.
В Лазовском заповеднике тигрица Марина вырастила четверых тигрят. Такой большой выводок бывает у краснокнижных кошек достаточно редко и свидетельствует о том, что самка – заботливая мама и удачливый охотник, заметили в пресс-службе объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра».
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