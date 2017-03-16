Спасатели перешли на круглосуточное дежурство

В Приморье с начала года на льду погибли 4 человека, еще 66 пострадавших удалось спасти, сообщили в пресс-службе региона.

По информации краевого департамента гражданской защиты, сегодня в регионе начался необратимый процесс разрушения льда. В связи с этим принято решение с 15 марта ввести круглосуточное дежурство на водных акваториях края.

– Сейчас в Приморье работают семь судов на воздушной подушке, готовых оказать помощь на воде. Они базируются в районе станции Санаторной, Второй Речки, полуострова Эгершельда, острова Русского, – уточнили в ведомстве.

Несмотря на готовность спасательных служб к оказанию помощи на воде, специалисты призывают граждан не подвергать свою жизнь опасности и воздержаться от выхода на лед.