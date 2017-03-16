Потребители идут в защиту. Своих прав

Всемирный день защиты прав потребителей во Владивостоке отметили массовым приемом жалоб от горожан. Большинство нареканий у населения, как выяснилось, вызвало плохое качество товаров, купленных в интернет-магазинах, и сервис жилищно-коммунального хозяйства.

В конце минувшей недели в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владивостока» вели прием представители Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю (Роспотребнадзор).

Акция была организована по инициативе городского многофункционального центра.

– Мы увидели, что люди нуждаются в таком мероприятии, – объясняет руководитель отделения № 3 МФЦ «Мои документы» Наталья Гоманенко. – Из 165 государственных и муниципальных услуг, которые оказывают специалисты нашего центра, есть и обращения в Роспотребнадзор. Мы решили провести данную акцию, чтобы повысить грамотность потребителей в сфере защиты своих прав. В том числе проконсультировать граждан относительно их прав при покупке продовольственных и непродовольственных товаров, при получении финансовых, бытовых, платных медицинских, туристских, жилищно-коммунальных услуг и связи.

Возможностью получить консультацию опытных специалистов в МФЦ воспользовались более 50 человек. Большинство обратившихся интересовались процедурой возврата товаров, купленных в интернет-магазинах. Зачастую покупки, совершенные в виртуальных лавках, не отвечают ожиданиям покупателей, но граждане не знают, каким образом можно решить проблему. Много вопросов горожан было связано с предоставлением, на их взгляд, некачественных коммунальных услуг и продажей продовольственных товаров с истекшим сроком годности.

– Мы консультируем людей по всем вопросам, при необходимости подсказываем, куда гражданам нужно обратиться, чтобы решить свой вопрос, – объясняет ведущий специалист отдела защиты прав потребителей краевого управления Роспотребнадзора Елена Полупанова. – Если обращение потребителя лежит в зоне нашей ответственности, направляем в наш консультационный центр, который помогает с подготовкой исковых заявлений в суд. Сегодня, кстати, было несколько человек, которым мы посоветовали составить иски. Один из них не мог добиться от магазина, чтобы ему вернули деньги за негодный сотовый телефон, другой потребитель жаловался на ритуальное агентство, оказавшее услуги в меньшем объеме, чем было указано в договоре.

Специалисты заметили, что в последнее время граждане стали настойчивее в отстаивании своих интересов, более ответственно подходят к выбору товаров и услуг. Граждане сохраняют чеки и гарантийные талоны, а в случае возникновения проблем знают, что первым делом надо предъявлять претензии в адрес магазина или компании в письменном виде. И только лишь в случае отрицательного ответа или не дождавшись его, отправляться в Роспотребнадзор.

– Если потребитель обращается к нам с жалобой на некачественные товары, то заводим административное дело, в рамках которого при необходимости проводим экспертизу, – продолжает Елена Полупанова. – По результатам гражданину дается письменный ответ, соответствует ли товар техническим регламентам. Если нет, то какие штрафные санкции применены к нарушителю.

К слову, административные штрафы за предоставление некачественных товаров и услуг могут достигать 500 тыс. руб. По словам представителей Роспотребнадзора, торговые сети, которые работают на рынке давно, стараются не доводить дело до суда. Частные предприниматели и те, кто на рынке недавно, частенько злоупотребляют доверием и терпением покупателей.

Напомним, что во Владивостоке работают пять отделений МФЦ и два территориально обособленных структурных подразделения – в поселке Трудовое и на острове Русском в поселке Экипажном. Для получения консультации или справки по вопросам услуг, оказываемых в муниципальном МФЦ, достаточно в часы работы отделений позвонить по единому многоканальному телефону в единую информационно-справочную службу Владивостока: 230-34-84.