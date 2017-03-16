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Культура

Со служебного входа к сукиным детям

Театральное закулисье приоткроют спектакль и акция
Со служебного входа к сукиным детям

Акция «Ночь в театре», которую несколько лет назад впервые провел в нашем городе театр ТОФ, сразу же стала интересна зрителю. После первой же «Ночи» поклонники творчества театра стали спрашивать, будет ли нечто подобное на будущий год. И вот в преддверии Международного дня театра, как и год, и два, и три назад, театр ТОФ вновь приглашает зрителей провести ночь в гостях у актеров…

Капустник затянется за полночь

– 25 марта, вечером в субботу, распахнет свои двери наша акция, – сообщил Павел Макаров, режиссер спектакля «Сукины дети», координатор проекта «Ночь в театре – 2017». – В этом году решили не повторять попытку превратить театральный проект в фестиваль, не стали приглашать к участию в «Ночи» другие театры города и края, решили сконцентрироваться на своей труппе. Это, кстати, традиционно. Если театр проводит такую акцию, то показывает именно себя, чтобы зритель мог познакомиться с труппой.

Рабочее название нынешней «Ночи в театре» – «Служебный вход». Этими же словами можно определить и основную ее концепцию.

Мы решили в этот раз пригласить зрителя, образно выражаясь, зайти в театр со служебного входа и взглянуть на то, что происходит не только на сцене, но и за кулисами.

Все, что будет происходить в театре в этот вечер, так или иначе относится к жизни артистов вне сцены и на сцене. Откроет «Ночь» спектакль-концерт «Здесь и сейчас». Это известная театральная формула: все, что происходит на сцене, должно происходить здесь и сейчас, не вчера, не в прошлом веке и не в будущем, а сию минуту. Концерт будет состоять из песен из кинофильмов, музыкальных композиций, которые у многих на слуху и которые многие из театральных артистов мечтают исполнить. Например, песни из фильмов «Кабаре», «Бумбараш», «Оттепель», «Покровские ворота», а также песни самого, возможно, поющего театрального артиста России – Андрея Миронова. Подчеркну, это будет не просто концерт, а именно спектакль-концерт, то есть с монологами, отрывками из известных спектаклей и так далее. Театральная песня – это когда на первом плане именно актерская подача, а не шикарный вокал, хотя и с этим у артистов театра ТОФ все в порядке.

Вторая очень важная составляющая «Ночи в театре» – это премьера фильма «Уравнение с неизвестным», снятого по пьесе безвременно ушедшего из жизни артиста театра ТОФ Владимира Журавлева. И снят он действительно достойно, это кино, которое стоит посмотреть. К тому же речь в фильме идет как раз об актерах, уставших и решивших изменить свою жизнь весьма кардинальным способом… Во всех главных ролях – актеры театра ТОФ.

Основным событием «Ночи в театре» станет премьера спектакля «Сукины дети». В нем занята вся труппа театра ТОФ, и мы еще пригласили актеров из других театров Владивостока, потому что это очень населенная пьеса, со множеством персонажей.

Фильм «Сукины дети», сценарий которого написал Леонид Филатов, рассказывает также о закулисной жизни театра. Да, автор писал, опираясь на историю из жизни конкретного театра – театра на Таганке 1984 года, когда его худрук Юрий Любимов остался за границей и был лишен советского гражданства. Мы, анализируя с актерами сценарий, обсуждая будущий спектакль, сделали вывод, что в глубине своей это рассказ о несостоявшемся подвиге, об артистах, которые не сумели защитить своего мастера в тот момент, когда это было необходимо. Артист, наверное, должен все же быть героем не только на сцене, но и в жизни. И мы старались показать, насколько мы близки к пониманию профессии актера, искали масштаб личности в каждом персонаже и примеряли его на себя. Замечу, что ранее никто не ставил «Сукиных детей» на сцене театра, ведь это киносценарий. Мы рискнули первыми перевести его на театральный язык. Действие у нас будет происходить и на балконе, и в зале, а зрители будут сидеть на сцене и в широком проходе между рядами. И у зрителя будет ощущение того, что он находится внутри процесса, видит закулисье в буквальном смысле.

Завершит «Ночь в театре» традиционный капустник, который будет посвящен опять же внутритеатральным темам. Начнется он в полночь и затянется надолго.

Разумеется, по традиции в фойе Дома офицеров флота во время «Ночи в театре» будут проходить мастер-классы как для детей, так и для взрослых. Мои ученики из театральной студии Next покажут несколько мини-спектаклей. А также в кафе ДОФ будет работать необычный и очень интересный проект «Поэтическая скраб-выставка «Скрепки». Организаторы этого проекта очень гармонично вписались в нашу концепцию. В рамках скраб-выставки актеры разных театров города будут читать стихи – как свои, так и чужие, а во время чтения молодые художники, дизайнеры, вдохновленные этими стихами и атмосферой, будут создавать арт-объекты. Уверен, что получится праздник, который станет подарком для зрителей.

В главной роли – театр

– Поговорим подробнее о вашей постановке «Сукины дети»… Это была ваша идея?

– Да, и я давно мечтал ее осуществить. Мне казалось, что этот киносценарий и мои мысли о театре, о своей профессии, которые бы мне хотелось выразить, идеально совпадают. В сценарии Леонида Филатова главные действующие лица – актеры, и именно сквозь призму их жизни и работы автор рассматривает многие моральные, этические проблемы. Театр – это поле неприкрытых страстей. Нетеатральные люди обычно очень закрыты, стараются спрятаться за какими-то барьерами, а артист – существо, которое вынуждено открывать себя, как бы это ни было неприятно, больно или некомфортно. Зажатый человек не может выйти на сцену, он будет неинтересен. На таком фоне любая проблема становится более выпуклой, острой, можно сказать.

Вести работу над адаптацией сценария мне помогали и актеры театра ТОФ. Мы вместе решали, как ту или иную сцену развернуть, перевести на театральный язык.

Кроме того, мы решили сделать такую… надстройку, что ли, к спектаклю… Дело в том, что главный герой и сценария, и нашего спектакля – это театр, а каждый из героев четко выдержан в своем амплуа. Поэтому мы каждому персонажу добавили фишку – монологи из известных, классических произведений. Каждый из монологов так или иначе перекликается с судьбой персонажа. Например, герой-любовник Гордынский, всеми гонимый и всеми любимый, читает монолог Фигаро. Таким образом мы решили придать объем всей истории и каждому герою. Замечу, что всю работу мы делали с огромным уважением к тексту Филатова, к его юмору.

– В фильме проходил четкий мотив противостояния театра и советского чиновника. Оставили ли вы эту примету времени в спектакле?

– Наша постановка в целом как бы вне времени, однако такие слова и понятия, как партком или там кодекс строителя коммунизма, оставили, как и тему противостояния актера и власти. Правда, этот конфликт мы не усугубляем. На наш взгляд, основная идея пьесы в том, способен ли человек совершить поступок, изжить в себе раба, противостоять диктату… Вот об этом и будет спектакль.

      

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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