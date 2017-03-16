Садоводы использовали грант на учебу

Мартовское тепло заставляет сегодня раньше, чем обычно, открывать дачный сезон. Но, судя по многолетнему опыту, погода еще может преподнести сюрпризы, не исключены возвратные заморозки. Но в любом случае чем ближе апрель, тем больше дел на дачах. И в минувшие выходные многие владивостокские садоводы уже побывали на своих участках.

Но при этом самые активные успели еще посетить занятия, которые проводит для них городской союз садоводов при поддержке администрации приморской столицы. Учеба идет по пятницам и субботам в двух местах – во Владивостокском университете экономики и сервиса и в конференц-зале административно-территориального управления на Ильичева, 15.

– Пятничные занятия при финансовой и организационной помощи городского муниципалитета и его управления по исполнению программ поддержки населения начались осенью, – пояснил председатель Союза садоводов Владивостока Анатолий Беляков. – Открытие весной дополнительно еще и школы овощеводов стало возможным благодаря городской программе по поддержке социально ориентированных общественных организаций. В рамках социального проекта «Развитие овощеводства во Владивостокском городском округе» мы получили грант на проведение занятий по субботам, о чем давно просили дачники, которые в течение рабочей недели не могут уделить время учебе. Судя по тому, что в просторной студенческой аудитории свободных мест почти не остается, школа овощеводов нашла своих заинтересованных слушателей.

В минувшую субботу, 18 марта, состоялся урок по тыквенным культурам, который провел ученый Приморской овощной опытной станции кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов. Особое внимание он уделил секретам богатых урожаев огурцов, кабачков и тыквы.

А тут, как ни крути, успех дела на 80, а то и больше процентов зависит от правильно выбранных сортов. Например, сорта кабачков отличаются уже тем, что одни имеют больше мужских цветков, у других преобладают женские, а значит, они больше завязывают плодов. Сорт именно с такой характеристикой создан учеными станции. Он получил название Кит и с 2017 года включен в Государственный реестр селекционных достижений.

Что касается огурцов, то сто раз проверено: эксперименты с «чужими» сортами по этой культуре ни к чему хорошему не ведут. В нашем муссонном климате для них губительными оказываются ложная мучнистая роса и бактериоз. Сорта дальневосточной селекции выигрывают тем, что относительно устойчивы к этим заболеваниям.

Занятие накануне, в пятницу, было посвящено картофелю.

– Что-что, а уж эту культуру наши дачники умеют выращивать. Но надо было видеть, с каким интересом слушали пришедшие на лекцию ученого-агронома, сотрудника Приморской плодово-ягодной опытной станции Анатолия Шагиахметова, сколько вопросов было к нему, – поделилась начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации Владивостока Ольга Михалева. – Занятие не грешило теоретизированием, явно прошло с пользой.

Анатолий Миргасимович действительно опирался исключительно на примеры из собственной практики. В свое время он был бригадиром картофелеводческой бригады, испытывал новые сорта. Но и в последние годы, уже в качестве главы большой семьи, в рационе которой картошка, конечно же, занимает немалое место, продолжает совершенствовать агротехнику этой культуры. Обобщая свой опыт, лектор привел немало любопытных фактов, заинтересовавших слушателей.

Учеба по пятницам в здании администрации города на ул. Ильичева, 15 будет проводиться до конца апреля. Со следующего занятия начнется садоводческий цикл лекций. 24 марта урок будет посвящен яблоням и грушам. Запланированы также темы по смородине, жимолости, садовой землянике, крыжовнику, сливе, абрикосам, персикам. Начало занятий в 14 часов.

Школа овощеводов во ВГУЭС будет работать до 22 апреля по субботам. Следующее занятие пройдет 25 марта и будет посвящено агротехнике лука. В расписании значатся также темы: «Лучшие предшественники и схемы чередования культур в условиях юга Приморского края»; «Картофель. Рекомендуемые сорта для юга Приморья»; «Свекла, морковь и другие корнеплодные овощи». «Вредители и болезни овощных культур и картофеля в условиях Приморского края: особенности распространения и способы защиты растений».

Занятия проводятся во ВГУЭС в аудитории 2903 (вход со стороны театра «Андеграунд»). Начало в 13 часов.