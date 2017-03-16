Садоводы использовали грант на учебу

Но при этом самые активные успели еще посетить занятия, которые проводит для них городской союз садоводов при поддержке администрации приморской столицы. Учеба идет по пятницам и субботам в двух местах – во Владивостокском университете экономики и сервиса и в конференц-зале административно-территориального управления на Ильичева, 15.
– Пятничные занятия при финансовой и организационной помощи городского муниципалитета и его управления по исполнению программ поддержки населения начались осенью, – пояснил председатель Союза садоводов Владивостока Анатолий Беляков. – Открытие весной дополнительно еще и школы овощеводов стало возможным благодаря городской программе по поддержке социально ориентированных общественных организаций. В рамках социального проекта «Развитие овощеводства во Владивостокском городском округе» мы получили грант на проведение занятий по субботам, о чем давно просили дачники, которые в течение рабочей недели не могут уделить время учебе. Судя по тому, что в просторной студенческой аудитории свободных мест почти не остается, школа овощеводов нашла своих заинтересованных слушателей.
В минувшую субботу, 18 марта, состоялся урок по тыквенным культурам, который провел ученый Приморской овощной опытной станции кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов. Особое внимание он уделил секретам богатых урожаев огурцов, кабачков и тыквы.
А тут, как ни крути, успех дела на 80, а то и больше процентов зависит от правильно выбранных сортов. Например, сорта кабачков отличаются уже тем, что одни имеют больше мужских цветков, у других преобладают женские, а значит, они больше завязывают плодов. Сорт именно с такой характеристикой создан учеными станции. Он получил название Кит и с 2017 года включен в Государственный реестр селекционных достижений.
Что касается огурцов, то сто раз проверено: эксперименты с «чужими» сортами по этой культуре ни к чему хорошему не ведут. В нашем муссонном климате для них губительными оказываются ложная мучнистая роса и бактериоз. Сорта дальневосточной селекции выигрывают тем, что относительно устойчивы к этим заболеваниям.
Занятие накануне, в пятницу, было посвящено картофелю.
– Что-что, а уж эту культуру наши дачники умеют выращивать. Но надо было видеть, с каким интересом слушали пришедшие на лекцию ученого-агронома, сотрудника Приморской плодово-ягодной опытной станции Анатолия Шагиахметова, сколько вопросов было к нему, – поделилась начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации Владивостока Ольга Михалева. – Занятие не грешило теоретизированием, явно прошло с пользой.
Анатолий Миргасимович действительно опирался исключительно на примеры из собственной практики. В свое время он был бригадиром картофелеводческой бригады, испытывал новые сорта. Но и в последние годы, уже в качестве главы большой семьи, в рационе которой картошка, конечно же, занимает немалое место, продолжает совершенствовать агротехнику этой культуры. Обобщая свой опыт, лектор привел немало любопытных фактов, заинтересовавших слушателей.
Учеба по пятницам в здании администрации города на ул. Ильичева, 15 будет проводиться до конца апреля. Со следующего занятия начнется садоводческий цикл лекций. 24 марта урок будет посвящен яблоням и грушам. Запланированы также темы по смородине, жимолости, садовой землянике, крыжовнику, сливе, абрикосам, персикам. Начало занятий в 14 часов.
Школа овощеводов во ВГУЭС будет работать до 22 апреля по субботам. Следующее занятие пройдет 25 марта и будет посвящено агротехнике лука. В расписании значатся также темы: «Лучшие предшественники и схемы чередования культур в условиях юга Приморского края»; «Картофель. Рекомендуемые сорта для юга Приморья»; «Свекла, морковь и другие корнеплодные овощи». «Вредители и болезни овощных культур и картофеля в условиях Приморского края: особенности распространения и способы защиты растений».
Занятия проводятся во ВГУЭС в аудитории 2903 (вход со стороны театра «Андеграунд»). Начало в 13 часов.