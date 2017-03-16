На 200 девчонок, по статистике, мало работ

Приморцев призывают учиться на инженеров, а предлагают работать страховыми агентами, юристами и уборщицами

Ярмарка вакансий, приуроченная к Международному женскому дню, вызвала ажиотаж у желающих найти рабочее место. Горожанки стали выстраиваться в очередь в Приморский центр занятости населения за полчаса до открытия.

Многие пришли в КГБУ «Приморский центр занятости населения» в надежде, что смогут найти работу по специальности, переобучиться на более востребованную профессию либо просто определиться с выбором новой сферы деятельности, которая пришлась бы им по вкусу. Заметим, что присутствие исключительно прекрасного пола объяснялось просто: мероприятие было приурочено к 8 Марта.

Работа в цене

К участию пригласили многих работодателей, однако в мероприятии приняли участие всего 14 компаний. Соискательниц было в разы больше (небольшой зал учреждения, где проходила ярмарка, с трудом вместил всех безработных, пришедших попытать счастья в этот день) – порядка 200 человек.

В большинстве своем работу искали женщины старшей возрастной категории – «за 40» и молодые мамочки. И если первые, зайдя в помещение, внимательно изучали предложения, то вторые сразу отправлялись записываться на переобучение.

Предложения работодателей в основном ограничивались продажей или продвижением их товаров и услуг. По словам представителей Центра занятости, помимо менеджеров по продажам есть спрос на кредитных специалистов, продавцов-кассиров. Требования у компаний разные: одним нужен внушительный опыт работы по специальности, другим важно лишь увидеть заинтересованность претендентов в получении должности.

– Мы ищем финансовых консультантов и страховых агентов, которые бы продавали профильные услуги, – объясняет руководитель агентской группы страховой компании Оксана Кулагина. – Сотрудники нужны постоянно, текучка кадров серьезная, так как в нашей сфере работать непросто. Требования к кандидатам минимальные: главное, чтобы услуги страхования продавались. Образование, наличие детей у соискателей – все это неважно, так как зачастую у нас успешно работают люди, изначально не имеющие никакого отношения к финансам и продажам. Гибкий рабочий график позволит трудиться даже молодым мамочкам.

– Нам требуется узкий специалист, юрист по вопросам недвижимости, – вздыхает директор по персоналу Юлия Александровна. – В основном юристы специализируются на гражданских делах, а в нашей сфере – продажа и аренда жилья – мало практикующих. Мы уже настолько отчаялись найти толкового работника, что рассматриваем молодых юристов любой специализации и впоследствии готовы переобучить его «под себя». У нашей компании большой штат, и в ближайшее время планируется расширение, так что люди нам необходимы.

Также на ярмарке были представлены вакансии от «Почты России», им требуются специалисты по компенсациям и льготам, операторы связи в почтовых отделениях. Медицинский колледж искал преподавателей, заведующих общежитием, уборщиц; индивидуальный предприниматель набирал визажистов и парикмахеров. Однако предложений было явно недостаточно.

Полгода без дела

В городском Центре занятости стоит на учете 1821 человек, половина из которых – женщины.

С начала года в Центр занятости обратилось 1088 человек, из них 334 уволенных по причине сокращения численности или ликвидации организации. За такой же период год назад число обратившихся было больше – 1264 человека. А вот тех, кого сократили, год назад было меньше – 274 человека. И сейчас из пришедших на ярмарку вакансий было немало потерявших работу из-за сокращения штатов.

– В молодости ходила в моря, а потом много лет работала регистратором в поликлинике рыбаков (Краевая клиническая больница № 2), пока меня не сократили, – рассказывает жительница Владивостока Галина Саункина. – Скоро будет год, как я без работы. Смотрела вакансии в Интернете, но ничего подходящего для себя не нашла. В основном требуются операторы колл-центров или менеджеры по продажам. Я же далека от этих сфер деятельности, да и работать полный трудовой день мне тяжело, все-таки я человек пожилой. К тому же скоро начнется дачный сезон, а с полноценным рабочим графиком за город выбраться будет не так просто.

– Много лет работала в области пожарной безопасности и была уверена, что отсюда уйду на пенсию, – пытается подобрать слова участница ярмарки Наталья. – Весть о сокращении стала для меня настоящим ударом. Сейчас ежедневно штудирую базу объявлений на популярном сайте в Интернете, стою на учете в Центре занятости населения. Однако подходящих вакансий пока не нашлось. И дело не в том, что я привередлива, – выбор невелик. Работодатели, находящиеся в поисках сотрудников, размещают свои объявления на всех имеющихся ресурсах. И всем в основном нужны продажники, таксисты и айтишники (специалисты по информационным технологиям). Инженеры пожарной безопасности не требуются. Я уже согласна стать администратором или документоведом, так как имею большой опыт работы в этой области, но на эти позиции назначается совсем небольшая заработная плата.

Чтобы хватало на жизнь

Говоря о средней заработной плате, работники Центра занятости населения называют цифру в 20 тыс. рублей. Сами соискатели надеются получать хотя бы 25–30 тыс. рублей. Интересно, что опрошенные работодатели уверяют, что готовы платить 30–50 тыс. рублей.

– Мне приглянулось несколько вакансий, но сделать окончательный выбор еще не успела, – объясняет недавняя выпускница вуза Алена. – Три года назад получила высшее экономическое образование и устроилась работать в налоговую инспекцию. Теперь решила сменить сферу деятельности и попробовать себя в чем-то другом. В чем – еще не определилась. Наверное, решающую роль в выборе будущего места работы сыграет уровень заработной платы, предложенный работодателем. По этому критерию подходит всего один вариант: устроиться продавцом в мебельный магазин с зарплатой от 30 тыс. рублей. Если ничего интересней не найду, придется соглашаться на это предложение.

Многие участники ярмарки отмечали, что для них важна не только оплата труда, но и социальные гарантии.

– Я 13 лет работала в миграционной службе перед тем, как ушла в декрет, – рассказывает Анастасия. – Пока была в отпуске по уходу за ребенком, миграционная служба вошла в структуру УМВД, в связи с чем персонал был существенно сокращен. Без работы осталась и я. Для меня важно, чтобы работодатель мог обеспечить полный соцпакет и я могла спокойно уйти в отпуск или на больничный по уходу за ребенком, если понадобится. Увы, таких предложений немного. В основном требуются молодые сотрудники с опытом работы, но в социальном плане менее требовательные. По итогам ярмарки несколько работодателей присмотрели себе кандидатов и договорились о собеседовании. Подобные мероприятия Центр занятости проводит несколько раз в год – есть ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, есть общегородская ярмарка, есть узкоспециализированные, которые проводятся для отдельных предприятий.

Комментарий

Руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС Александр Латкин:

– Сокращение штатов компаний, безусловно, связано с кризисом, и эта проблема актуальна не только для нашего края, но и для всех регионов страны. Если верить статистике, то по итогам 2016 года 29 проц. компаний в крае признаны убыточными, то есть они сокращают работников. Однако люди не стремятся тут же найти новое рабочее место: прежде чем устроиться на новую работу, хотят немного отдохнуть, перевести дух. В связи с этим в начале года на учет в службу занятости становится немного людей. Основной бум будет осенью: его создадут выпускники вузов – молодые специалисты, которые получат дипломы в мае, а также уволенные весной или зимой работники, которые начнут искать работу ближе к осени.

Между тем спрос на трудовые ресурсы в крае растет. Первые результаты дает введение режима свободного порта Владивосток, ТОР, в рамках которых появляются новые компании, которым требуется все больше сотрудников.



