В Приморье отмечен рост количества ДТП

С начала года в регионе зарегистрировано 410 автомобильных аварий, в результате которых 22 человека погибли, 531 получил травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.
Рост по числу происшествий превышает аналогичный период прошлого года более чем на 12 %, по числу пострадавших цифра возросла на 16 %. Основным видом происшествий стал наезд на пешехода – более 39 % от общего числа автомобильных аварий.
В связи с осложнением дорожной обстановки Госавтоинспекция края переведена на усиленный вариант несения службы, в регионе проводятся массовые профилактические мероприятия.
Так, за прошедшие сутки в отношении водителей, не пропустивших на зебрах пешеходов, составлено 189 административных материалов; в отношении пешеходов, попытавшихся перейти дорогу в неустановленных местах, – 365. Как показывает практика, пешеходы нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации, подвергая риску здоровье и жизнь. Каждое подобное нарушение потенциально могло стать дорожным происшествием с самыми разными последствиями.
Нарушителей штрафуют, проводят с ними разъяснительную работу. Стражи порядка надеются, что общение с автоинспектором послужит уроком для всех, кто считает возможным пренебрегать правилами и безопасностью на дороге.
Переехать жить на Дальний Восток в случае получения от государства в бесплатное пользование дальневосточного гектара готовы, по данным ВЦИОМ, около 30 млн россиян. В настоящее время уже более 73 тысяч человек подали заявки на его получение.
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