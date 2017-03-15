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Сбил ребенка и дал ему 1000 рублей, чтобы родителям не говорил

ГИБДД устанавливает личность водителя, совершившего наезд на школьника во Владивостоке и пытавшегося откупиться от него.

В минувший вторник, 14 марта, около 15 часов в районе дома № 33 на улице Горной произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 7-летний пешеход: школьник получил ушиб левого бедра.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, неустановленный водитель на автомашине – предположительно серо-черного цвета, универсал, кроссовер или мини-джип – совершил наезд на школьника, когда мальчик переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в районе средней школы № 22.

После наезда водитель автомобиля дал ребенку тысячу рублей и посоветовал не рассказывать родителям о случившемся.

ГИБДД Владивостока обращается к возможным очевидцам происшествия: если владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь его непосредственным свидетелем, имеете запись видеорегистратора момента ДТП либо вам известны государственные номера скрывшегося транспортного средства, убедительно просим позвонить по телефонам ГИБДД: 8-964-434-46-84, 102 или 8(423)249-09-21.

Автор : Отдел новостей «В»

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