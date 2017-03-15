Подростков учили отличать «индивидуальность» от «толпы»

Знания о том, как не стать участником различных конфликтов или виртуальной деструктивной группы, юные жители Владивостока получают на уроках доброты.

Организатором лекций стало муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр», уточнили в пресс-службе администрации города.

С начала года занятия, направленные на воспитание толерантности и профилактику экстремизма в молодежной среде, посетили около 900 подростков Владивостока. Профилактические мероприятия с элементами тренинга на тему «Толерантность» построены с учетом возрастных групп. Так, школьникам младших классов специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр», работающего при администрации приморской столицы, рассказывают о дружбе и уважении к человеку, с которым они могут учиться, жить по соседству или просто встретиться на улице, невзирая на его пол, возраст, национальность, физические возможности или вероисповедание. Для этого их знакомят с обычаями приветствия в разных странах, являющихся первым признаком уважительного и миролюбивого настроя собеседников.

Для учеников постарше разработано мероприятие «Я и другие», где подростки вместе с главным специалистом МРЦ Валентиной Ким разбирают понятия «индивидуальность» и «толпа».

Уроки доброты проходят во Владивостоке еженедельно. Только с начала этого года в школах и колледжах города было организовано около 40 подобных уроков. Эти занятия МРЦ проводит бесплатно, но по предварительной договоренности с педагогами, которые могут оставить заявку на проведение мероприятия по телефону 222-22-94.