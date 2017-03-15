Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей

Германия изучает вопросы возможного взаимодействия с Владивостоком.

В администрации города прошла встреча начальника управления международных отношений и туризма администрации города Алексея Кушнира с начальником отдела экономики посольства ФРГ в России Тобиасом Тункелем.

Во встрече также приняли участие первый секретарь представительства МИД во Владивостоке Владимир Коновалов, руководитель московского представительства фонда им. Конрада Аденауэра Клаудиа Кроуфорд и почетный консул ФРГ во Владивостоке Ярослав Котык.

Основной целью визита делегации ФРГ стало знакомство с экономикой города и перспективами развития в Приморье немецкого бизнеса. Тобиас Тункель подчеркнул, что его страна стремится сотрудничать со всеми регионами России. А начать можно с культурной составляющей. Например, в сентябре этого года планируется проведение кинофестиваля немецких и корейских фильмов. Тематика: «Один народ – две страны».

– Сейчас идет отбор фильмов. Все они посвящены ситуациям, в результате которых одно государство было поделено на два, – пояснил Ярослав Котык. – Этот исторический факт объединяет и Германию, и Корею. Тема очень важная. И мы надеемся, что кинофестиваль станет первым шагом взаимодействия Германии и Дальнего Востока России.

Кроме того, участники встречи обсудили возможные варианты сотрудничества и в других сферах. У немецкого менеджмента и бизнеса уже наработан большой международный опыт внедрения своих технологий, и они намерены поделиться им с владивостокскими специалистами. Алексей Кушнир рассказал, что у администрации города давно отлажен алгоритм сотрудничества с иностранными партнерами.

– Хорошо, что далекие расстояния не пугают и никогда не пугали немецких бизнесменов, – подчеркнул он. – И если углубиться в историю, то можно вспомнить, что первый большой торговый дом в городе был построен немцами, а кроме того, электрификация Владивостока шла тоже благодаря немецким специалистам.