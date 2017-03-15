Кедровые орехи закопают в лесу

В Приморье планируют посеять более шести тонн кедрового ореха. А через три года подросшие саженцы кедра высадят в лес.

Сейчас в лесопитомнике в Михайловском районе специалисты готовят семена и землю для посева, сообщили в пресс-службе края.

– Идут вспашка земли, нарезка грядок, отбор и сортировка семян, – уточнили в краевом департаменте лесного хозяйства.

Планируется, что посеют семена в конце апреля. К этой работе лесники привлекут и воспитанников коррекционной школы-интерната в Артеме, на базе которой осенью 2016 года открыто первое школьное лесничество.

– Ребята будут вместе с нами сажать семена и ухаживать за рассадой, – отметили в департаменте.

В пресс-службе края заверили, что в Приморье ежегодно высаживается более одного миллиона саженцев кедра. А в прошлом году было высажено более трех миллионов различных пород молодых деревьев – корейский кедр, ель, ясень и другие.