Кедровые орехи закопают в лесу

В Приморье планируют посеять более шести тонн кедрового ореха. А через три года подросшие саженцы кедра высадят в лес.
Сейчас в лесопитомнике в Михайловском районе специалисты готовят семена и землю для посева, сообщили в пресс-службе края.
– Идут вспашка земли, нарезка грядок, отбор и сортировка семян, – уточнили в краевом департаменте лесного хозяйства.
Планируется, что посеют семена в конце апреля. К этой работе лесники привлекут и воспитанников коррекционной школы-интерната в Артеме, на базе которой осенью 2016 года открыто первое школьное лесничество.
– Ребята будут вместе с нами сажать семена и ухаживать за рассадой, – отметили в департаменте.
В пресс-службе края заверили, что в Приморье ежегодно высаживается более одного миллиона саженцев кедра. А в прошлом году было высажено более трех миллионов различных пород молодых деревьев – корейский кедр, ель, ясень и другие.
Переехать жить на Дальний Восток в случае получения от государства в бесплатное пользование дальневосточного гектара готовы, по данным ВЦИОМ, около 30 млн россиян. В настоящее время уже более 73 тысяч человек подали заявки на его получение.
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