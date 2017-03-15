Чиновников краевого департамента градостроительства обвиняют в халатности

Следственные органы ищут виновных в том, что дети-сироты в Приморском крае не обеспечены жильем.

– Возбуждено уголовное дело по факту халатных действий со стороны неустановленных должностных лиц краевого департамента градостроительства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, – сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

По версии следствия, с декабря 2015 года по апрель 2016-го краевые чиновники не обеспечили своевременное строительство предусмотренного государственной программой жилья для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Ранее по данному факту к администрации края были применены меры административного взыскания – выписан штраф в размере 4,32 млн рублей, чем причинен крупный ущерб бюджету Приморья, уточнила Аврора Римская.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Агентство «Интерфакс» напомнило, что в 2016 году чиновники администрации Приморья не смогли освоить 300 млн рублей, выделенных на строительство жилья для детей-сирот. В общей сложности своих квадратных метров ожидают порядка 5 тыс. человек.