Во Владивостоке встретятся представители АО «ГЛОНАСС» и автомобильного бизнеса

Первая партия упрощенных устройств вызова экстренных оперативных служб поступит во Владивосток уже на следующей неделе, сообщили в пресс-службе края со ссылкой на врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрея Жерегелю.

– После прохождения процедуры аккредитации сервисные центры будут готовы приступить к оснащению терминалами ввозимых из-за рубежа транспортных средств, – уточнил Андрей Жерегеля.

В АО «ГЛОНАСС» добавили, что руководство компании намерено в ближайшее время посетить Владивосток. Планируется заключить соглашения с организациями, готовыми оснащать бывшие в употреблении транспортные средства, ввозимые на территорию РФ, устройствами вызова экстренных оперативных служб. Кроме того, ожидается, что Андрей Жерегеля встретится с представителями автомобильного бизнеса края.

Напомним: с 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных автомобилей в связи с изменением правил постановки на учет иномарок – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На таможенных складах Приморья застряли более 1,5 тысячи автомобилей, заложниками ситуации оказались сотни предприятий малого и среднего бизнеса и тысячи людей.

Правительство РФ приняло решение выдать ПТС на машины, ввезенные на территорию Приморья до 15 февраля, а Минпромторгу было поручено разработать упрощенный порядок установки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанных иномарках.