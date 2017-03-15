Учителя рвутся в суперфинал

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» вступил во Владивостоке в главную фазу. Сейчас участники конкурса – 17 педагогов школ краевого центра – дают открытые уроки, на которых присутствуют члены жюри и специально приглашенные эксперты, а также готовятся показать свои творческие презентации.
– Цель конкурса, – говорит начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марина Фролова, – создание условий для формирования в обществе приоритета образования, повышение престижа педагогической профессии, стимулирование профессионально-личностной самореализации педагогов.
Кроме того, проведение конкурса поможет учителям поверить в свои таланты, а также даст возможность поощрения лучших из лучших, поспособствует изучению и распространению опыта лучших педагогических кадров города.
Следует заметить, что педагоги Владивостока активно приняли участие в конкурсе. Среди тех, кто сегодня проводит открытые уроки, есть учителя русского языка и литературы, истории, английского языка, физкультуры, а также педагоги начальных классов. Уровень уроков, по словам членов жюри, весьма высок, педагоги проявляют творческий подход к работе.
20 и 21 марта состоятся финал и суперфинал конкурса, а победитель городского конкурса примет участие в региональном этапе состязания педагогов. И при удачном стечении обстоятельств представит Приморье на всероссийском соревновании педагогов.
Переехать жить на Дальний Восток в случае получения от государства в бесплатное пользование дальневосточного гектара готовы, по данным ВЦИОМ, около 30 млн россиян. В настоящее время уже более 73 тысяч человек подали заявки на его получение.
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