Учителя рвутся в суперфинал

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» вступил во Владивостоке в главную фазу. Сейчас участники конкурса – 17 педагогов школ краевого центра – дают открытые уроки, на которых присутствуют члены жюри и специально приглашенные эксперты, а также готовятся показать свои творческие презентации.

– Цель конкурса, – говорит начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марина Фролова, – создание условий для формирования в обществе приоритета образования, повышение престижа педагогической профессии, стимулирование профессионально-личностной самореализации педагогов.

Кроме того, проведение конкурса поможет учителям поверить в свои таланты, а также даст возможность поощрения лучших из лучших, поспособствует изучению и распространению опыта лучших педагогических кадров города.

Следует заметить, что педагоги Владивостока активно приняли участие в конкурсе. Среди тех, кто сегодня проводит открытые уроки, есть учителя русского языка и литературы, истории, английского языка, физкультуры, а также педагоги начальных классов. Уровень уроков, по словам членов жюри, весьма высок, педагоги проявляют творческий подход к работе.

20 и 21 марта состоятся финал и суперфинал конкурса, а победитель городского конкурса примет участие в региональном этапе состязания педагогов. И при удачном стечении обстоятельств представит Приморье на всероссийском соревновании педагогов.