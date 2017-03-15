Прощай, оружие?

В наступившем году министерство здравоохранения ввело новые бланки на медицинское обследование тех, кто хочет приобрести огнестрельное или травматическое оружие.

Теперь каждый такой документ имеет свой уникальный номер и систему защиты. Казалось бы, задумка хорошая – создать барьер на пути разных неадекватов, решивших приобрести ствол. Ан нет, поклонники «теории заговора» увидели в этом очередную попытку закрутить гайки на отечественном рынке гражданского стрелкового оружия. И даже в качестве доказательства приводят цифру в 900 тысяч человек – именно на столько сократилось число владельцев оружия за последние семь лет. В социальных сетях тут же с новой силой разгорелся спор, который не стихает уже более 20 лет. Интересно, что обе стороны каждый раз приводят одни и те же аргументы.

Самый весомый у пацифистов – из оружия убивают, причем не только владельцы стволов, но и их самих.

При этом, если верить статистике, от огнестрела на бытовой почве гибнет в разы меньше граждан, чем от удара обычным кухонным ножом, но запрещать продажу столовых приборов никому и в голову не приходит.

Сторонники личного вооружения требуют разрешить продажу гражданам не только охотничьих ружей и травматического оружия, но и пистолетов с револьверами. Обоснованием служит статистика из зарубежных стран о количестве преступлений, предотвращенных вооруженными гражданами. «Милитаристам» напоминают, что чем меньше на руках у граждан оружия, тем меньше его и будут применять. И приводят примеры, когда нормальные, казалось бы, граждане после приобретения оружия вдруг начинали чувствовать себя супергероями и бряцали им по малейшему поводу, нарываясь на неприятности.

Конечно, виновато в таком поведении не столько оружие, сколько низкая культура, в том числе и владения стволом. В той же Америке вам продадут хоть пулемет с базукой, но перед приобретением вы обязаны сдать экзамен на знание всех нюансов приобретаемого вида вооружения. И уроки эти навсегда отбивают желание почувствовать себя «ковбоем в салуне».

Последний раз я стрелял из боевого оружия во время службы в армии. Наш командир поставил позади мишеней двери от автомобиля, бетонные и деревянные брусья. После стрельб увидели разрушительную силу автоматных очередей – пули буквально порвали металл, выдернули щепу из дерева и пооткалывали куски из массива бетона. После этого уже никто даже в шутку не направлял на товарищей свое оружие. Но я хотел бы, чтобы в моем домашнем сейфе хранилось автоматическое оружие – не охоты ради, защиты для. Ежегодно хожу в тир, чтобы не потерять навык точной стрельбы, и каждый раз радуюсь, что мне в жизни ни разу этот опыт не пригодился.