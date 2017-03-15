Беременных и кормящих матерей подкормят фруктовым пюре

Более 11 миллионов рублей предусмотрено в этом году в бюджете Приморья на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.

– В прошлом году таким правом воспользовались более 2,5 тысячи беременных и почти 250 кормящих женщин. Также помощь с питанием была оказана 2315 малышам в возрасте до трех лет, – сообщила начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям краевого департамента здравоохранения Елена Ибрагимова.

В пресс-службе края напомнили, что питанием обеспечиваются дети, беременные и кормящие матери с низкой массой тела, дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, больные врожденными заболеваниями обмена веществ, активной формой туберкулеза легких, другими заболеваниями.

Обеспечение полноценным питанием этих категорий пациентов осуществляется по заключению врачей. В социальный медицинский набор входят витаминизированные смеси, соки и фруктовые пюре для женщин, молочные смеси, овощные и фруктовые соки и детское питание для малышей.

Для получения социальной поддержки на ребенка его представитель должен с заявлением обратиться к участковому врачу-педиатру. Беременных и кормящих женщин на получение бесплатного питания направляет участковый врач-гинеколог.