На выпускные вечера дали неделю

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Выпускные вечера в Приморье пройдут с 23 по 29 июня. Одиннадцатый класс в этом году окончат 9,5 тысячи ребят, сообщили в пресс-службе края.

Представитель департамента образования и науки Юлия Горностаева отметила, что первыми – 23 июня – со школой попрощаются выпускники Лесозаводска, Партизанска, Уссурийска, ЗАТО Фокино, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Черниговского, части Пожарского, Чугуевского, Красноармейского районов. 24 июня выпускной состоится во Владивостоке, Дальнереченске, Находке, а также в Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Спасском, Хорольском, Тернейском, Яковлевском, Надеждинском, Ольгинском районах, ряде населенных пунктов Пожарского, Красноармейского и Чугуевского районов. Арсеньев, Артем, Михайловский район проведут выпускной 25 июня. Дальнегорск и Шкотовский район – 27 июня. Завершится праздничная неделя 29 июня в Анучинском районе. – Массовые мероприятия для выпускников на сегодняшний день уже запланировали в Арсеньеве, Дальнереченске, Партизанске, Анучинском, Партизанском, Пограничном и Хасанском районах, – добавила Юлия Горностаева.

Автор : Отдел новостей «В»

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