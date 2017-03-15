На выпускные вечера дали неделю

Выпускные вечера в Приморье пройдут с 23 по 29 июня. Одиннадцатый класс в этом году окончат 9,5 тысячи ребят, сообщили в пресс-службе края.
Представитель департамента образования и науки Юлия Горностаева отметила, что первыми – 23 июня – со школой попрощаются выпускники Лесозаводска, Партизанска, Уссурийска, ЗАТО Фокино, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Черниговского, части Пожарского, Чугуевского, Красноармейского районов.
24 июня выпускной состоится во Владивостоке, Дальнереченске, Находке, а также в Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Спасском, Хорольском, Тернейском, Яковлевском, Надеждинском, Ольгинском районах, ряде населенных пунктов Пожарского, Красноармейского и Чугуевского районов.
Арсеньев, Артем, Михайловский район проведут выпускной 25 июня. Дальнегорск и Шкотовский район – 27 июня. Завершится праздничная неделя 29 июня в Анучинском районе.
– Массовые мероприятия для выпускников на сегодняшний день уже запланировали в Арсеньеве, Дальнереченске, Партизанске, Анучинском, Партизанском, Пограничном и Хасанском районах, – добавила Юлия Горностаева.
Переехать жить на Дальний Восток в случае получения от государства в бесплатное пользование дальневосточного гектара готовы, по данным ВЦИОМ, около 30 млн россиян. В настоящее время уже более 73 тысяч человек подали заявки на его получение.
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