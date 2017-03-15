Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора

С начала года в приморской столице установлено 11 новых специализированных экомодулей для сбора ртутьсодержащих ламп, термометров и батареек, сообщили в пресс-службе мэрии.

Монтаж экобоксов проведен в рамках проекта «Утилизируй правильно», его организаторы – управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока и ООО «ПримТехнополис».

– Проект реализуется в целях уменьшения объема чрезвычайно опасных отходов, а также предотвращения их несанкционированного складирования на территории города, – пояснил заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Антон Бибиков. – В составе батареек, термометров и лампочек содержатся ядовитые пары ртути, не имеющие цвета и запаха. При попадании в воздух они могут причинить вред здоровью человека и окружающей среде.

Новые модули, устройство которых не позволяет разрушаться попадающим в них опасным элементам, в 2017 году появились во Владивостоке на ул. Шошина, 25а, ул. Волховской, 5, ул. Сабанеева, 16 и 22, пр. «Красного знамени», 97, в Днепровском пер., 2, на ул. Руднева, 4, ул. Карьерной, 26, ул. Тухачевского, 60, ул. Постышева, 15, ул. Ильичева, 3.

Сбором и вывозом собранного опасного мусора занимается ООО «ПримТехнополис». Из экомодулей отработанные ртутьсодержащие отходы транспортируют в боксе из особого металла для дальнейшей переработки в цехе «ПримТехнополиса». Здесь опасные отходы обезвреживают: вся ртуть из ламп, термометров и батареек изымается и помещается в специальный резервуар. В дальнейшем ртуть отправляют для повторного промышленного использования, а стеклобой идет в добавки для дорожного покрытия. Цоколи ламп идут на металлолом.

– Используемый нами метод переработки ртутьсодержащих отходов наиболее безопасен для человека и окружающей среды, – заверил директор ООО «ПримТехнополис» Иван Скогорев.

Всего за три года существования проекта «Утилизируй правильно» во Владивостоке установлено 44 экомодуля.

За год компания собирает более двух тысяч энергосберегающих ламп, около 6,5 тысячи батареек и порядка 150 градусников.

Специализированные экобоксы для ртутьсодержащих отходов устанавливают управляющие компании или товарищества собственников жилья за счет собственных средств. Заинтересованные в приобретении модуля УК и ТСЖ могут обратиться в ООО «Примтехнополис» по телефонам: 228-10-16, 228-10-15, 296-02-22.

Участниками и партнерами экопроекта могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и жители приморской столицы, заинтересованные в улучшении экологической ситуации города. По вопросам сотрудничества можно проконсультироваться по телефонам: 2614-371 и 2614-272.