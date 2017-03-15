В приморской столице планируется создание четырех центров по переработке отходов

Во Владивостоке создается инновационная схема управления отходами, которая должна упорядочить деятельность по сбору, перевозке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов.

Направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности: максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение, сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования, обработка, утилизация и обезвреживание.

Как прокомментировала председатель Думы Владивостока Елена Новицкая, территориальная схема обращения с отходами разрабатывается в соответствии с новыми федеральными стандартами и коснется всех муниципальных образований Приморья, а также послужит созданию новой инфраструктуры.

– Переход на новые федеральные стандарты переработки отходов должен быть планомерным. В числе приоритетных направлений схемы – внедрение раздельного сбора мусора, его сортировка, а также вторичная переработка. Подразумевается создание на территории Владивостокского городского округа четырех центров по углубленной переработке, сортировке отходов, более 20 мусороперегрузочных станций. На конкурсной основе планируется определить регионального оператора – организацию, которая будет нести основную ответственность за систему обращения с отходами в Приморье. Во время переходного периода мы должны провести инвентаризацию всего мусороперерабатывающего комплекса, для чего необходимо консолидировать усилия представительной и исполнительной власти. Наша основная цель – создание эффективной отходоперерабатывающей отрасли с привлечением в нее частного бизнеса, а также формирование экологической культуры населения, – подчеркнула Елена Новицкая.