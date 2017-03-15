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В центре внимания – вопросы благоустройства дворов

Председатель Думы Владивостока Елена Новицкая провела встречу с гражданами, обратившимися в представительный орган по вопросам благоустройства дворов.

В обращении жителей дома № 257 на улице Калинина речь идет о необходимости улучшить работу системы ливневой канализации и обустроить пешеходные зоны, уточнили в пресс-службе думы города. По словам горожан, имеющаяся во дворе дома ливневая канализация во время дождей не справляется с потоками воды. В результате затапливаются подъездные пути к дому, расположенные во дворе мини-футбольное поле и детская площадка. Кроме того, вода попадает в подвал здания. Также жители просят обустроить пешеходную зону к автобусной остановке. Житель дома № 7 на улице Героев « Варяга» в своем обращении поднял вопрос обустройства пешеходной дорожки и ремонта лестниц.

Председатель Думы Владивостока Елена Новицкая встретилась с авторами обращений и на месте ознакомилась с ситуацией, сложившейся во дворах многоквартирных жилых домов. В мероприятии приняли участие депутат Владивостока от избирательного округа № 9 Дмитрий Легкий, заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации города Юрий Трунов, начальник административно-территориального управления Первомайского района Юрий Лопатин. Председатель думы города и представители администрации приморской столицы обсудили возможные пути решения поднятых горожанами вопросов.

– Большинство обращений граждан в Думу Владивостока касаются именно вопросов благоустройства городских территорий, в том числе дворов многоквартирных домов. Жители просят отремонтировать пешеходные дорожки, лестницы, проезды между домами, оборудовать детские и спортивные площадки, провести озеленение, установить освещение.

Благоустройство городских территорий является для депутатов Владивостока приоритетной задачей. На реализацию муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети и благоустройства» в 2017 году предусмотрено более полутора миллиардов рублей бюджетных средств, в том числе на благоустройство – 368,5 млн рублей, или 24,2 процента от общих расходов программы. В городском бюджете запланированы средства на текущее содержание, техническое обслуживание и строительство объектов наружного освещения, ремонт лестничных маршей, содержание контейнеров и контейнерных площадок, очистку крутых и скалистых склонов, приобретение мусоросборников, демонтаж и хранение незаконно установленных объектов. На восстановление системы ливневой канализации предусмотрено 75,5 млн рублей.

На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств будут выделяться также средства из федерального и краевого бюджетов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». При его реализации большое значение будут иметь общественные инициативы. Решения о проведении тех или иных мероприятий по благоустройству намерены принимать с учетом предпочтений жителей. При этом обязательным условием реализации мероприятий станет постоянный контроль со стороны общественности за проведением таких работ. Уверена, что совместными усилиями нам удастся сделать наши дворы, парки, скверы, набережные города благоустроенными, красивыми, уютными, – отметила Елена Новицкая.

Автор : Евгений СИДОРОВ

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