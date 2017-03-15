Лекции посвятят овощам, ягодам и фруктам

Принять в них участие приглашаются все желающие. Вход свободный.
Занятия будут проходить по пятницам в актовом зале АТУ Первореченского района по адресу: улица Ильичева, 15 (2-й этаж). Начало лекций в 14 часов, уточнили в пресс-службе мэрии.Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, темой предстоящего занятия станет выращивание ранних овощей в открытом грунте. Специалисты расскажут о том, какие сорта лучше выбрать и как правильно ухаживать за растениями, чтобы получить хороший урожай.
Темы следующих занятий будут посвящены сортам ягод и фруктов, адаптированным или рекомендованным к выращиванию на юге Приморья, способам их защиты от вредителей и болезней:
– 24 марта лекции посвятят яблоням и грушам,
– 31 марта – смородине и жимолости,
– 7 апреля – клубнике,
– 14 апреля – крыжовнику,
– 21 апреля – сливам,
– 28 апреля – абрикосам и персикам.
Напомним, что познавательные занятия для дачников также проходят по субботам на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903).