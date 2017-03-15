Лекции посвятят овощам, ягодам и фруктам

Дополнительную серию познавательных лекций для дачников Владивостока проведет Союз садоводов приморской столицы при поддержке администрации города.

Принять в них участие приглашаются все желающие. Вход свободный.

Занятия будут проходить по пятницам в актовом зале АТУ Первореченского района по адресу: улица Ильичева, 15 (2-й этаж). Начало лекций в 14 часов, уточнили в пресс-службе мэрии.Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, темой предстоящего занятия станет выращивание ранних овощей в открытом грунте. Специалисты расскажут о том, какие сорта лучше выбрать и как правильно ухаживать за растениями, чтобы получить хороший урожай.

Темы следующих занятий будут посвящены сортам ягод и фруктов, адаптированным или рекомендованным к выращиванию на юге Приморья, способам их защиты от вредителей и болезней:

– 24 марта лекции посвятят яблоням и грушам,

– 31 марта – смородине и жимолости,

– 7 апреля – клубнике,

– 14 апреля – крыжовнику,

– 21 апреля – сливам,

– 28 апреля – абрикосам и персикам.

Напомним, что познавательные занятия для дачников также проходят по субботам на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903).