Весну встречаем по-индийски

Большой праздник «Индия – Россия: встретим весну вместе!» пройдет в это воскресенье во владивостокском городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43).
– Весной в наших странах проходят самые яркие и радостные фестивали года, – рассказали в генеральном консульстве Индии во Владивостоке. – В России Масленица – это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. В Индии весну встречают ярким праздником красок холи. Мы хотим объединить эти два праздника.
В программе русско-индийской встречи весны множество интересных событий: выступление фольклорного ансамбля «Традиция» и ансамбля индийского танца «Дости», хороводы, заклички, роспись хной – мехенди, мастер-классы по изготовлению воздушных змеев и кукол в сари, игрушек из бумаги, а также лепка и бисероплетение. Посетителей будут угощать русскими блинами с индийским чаем, а под занавес покажут индийское кино – фильм «Пахели» («Загадка»). Начало праздника в 13.00, фильма – в 14.30. Вход свободный.
Переехать жить на Дальний Восток в случае получения от государства в бесплатное пользование дальневосточного гектара готовы, по данным ВЦИОМ, около 30 млн россиян. В настоящее время уже более 73 тысяч человек подали заявки на его получение.
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