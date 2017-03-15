Оркестр хочет познакомиться…

Уникальная лекция состоится 20 марта в институте искусств в рамках курсов для взрослых «Все, что вы хотели узнать о классической музыке, но боялись спросить».

Называется лекция «Позвольте представить – оркестр». Слушателей познакомят со всеми инструментами, входящими в стандартный состав симфонического оркестра. О роли каждого из них расскажут студенты и преподаватели ДВГИИ, артисты Тихоокеанского симфонического оркестра, оркестра штаба Тихоокеанского флота и симфонического оркестра. Приморской сцены Мариинского театра.

– Собрать столько исполнителей для одного занятия – задача непростая, но благодаря музыкальным ресурсам нашего института эта идея оказалась осуществима. Каждый музыкант сыграет фрагменты из известных симфоний, опер или оркестровых пьес, мотивы которых у всех на слуху. Такие примеры вызовут устойчивые ассоциативные связи и, следовательно, позволят лучше запомнить звучание того или иного инструмента. Мы будем говорить также о функции каждого из них в оркестре. Здесь мы ждем интересных комментариев от исполнителей, имеющих опыт игры в том или ином симфоническом коллективе, – прокомментировала автор и ведущая курсов музыковед Наталья Рогудеева.

Такой парад инструментов послужит хорошей подготовкой для темы следующей лекции – «Симфония от А до Я», которая состоится 27 марта. На ней важнейший из жанров классической музыки будет представлен на примере одного из шедевров Моцарта – симфонии № 40.